Арутюнян поблагодарил Шойгу за помощь в обеспечении безопасности Сюника

Лидия Мартынова

Министры обороны Армении и России обсудили сегодня, 21 января, в ходе телефонного разговора актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере, ситуацию в Нагорном Карабахе, вопросы возвращения пленных и удерживаемых лиц, поиска пропавших без вести в результате недавней войны в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

Вагаршак Арутюнян поблагодарил Сергея Шойгу за эффективную деятельность миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также за существенную помощь в решении вопросов безопасности при размещении российских пограничников в Сюникской области Армении.

Министры обороны двух стран также обменялись мнениями о последних военно-политических событиях в регионе.

Напомним, российские миротворцы находятся в зоне карабахского конфликта в соответствии с договорённостями, зафиксированными в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе, подписанном 9 ноября. Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Командование миротворческой операции располагается в Степанакерте. Зона проведения миротворческой миссии разделена на сектора «Север» и «Юг», здесь находятся 23 наблюдательных поста. В регионе дислоцировано 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники ВС РФ.