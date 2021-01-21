Астропрогноз на февраль 2021 года

Вадим Карасев

Астропрогноз на февраль поможет вам прожить последний месяц зимы так, чтобы все проблемы обошли вас стороной. Эксперты дали важные советы всем Знакам Зодиака.

Первое, что отмечают эксперты, это высокий уровень удачи для всех Знаков Зодиака. Февраль обещает быть очень позитивным и продуктивным месяцем, в который откроются новые возможности. Вам стоит избегать пяти вещей, которые приводят к черной полосе в жизни. Они могут отпугнуть успех и привести к утрате веры в себя, что равноценно досрочному проигрышу.

Овен

У Овнов усилится интуиция. В феврале этим людям стоит следить за хорошими приметами, потому что Вселенная настроена на позитивную волну. Ночные светила в идеальном положении, несмотря на то, что до 21 числа Меркурий будет ретроградным. Это то самое время, когда нужно действовать, несмотря ни на что. Все непрошеные советы окружающих лучше обходить стороной. В феврале полезными будут командировки, смена обстановки.

Телец

Наступает время, когда нужно рисковать и менять свою жизнь. Ждать чуда не стоит, потому что в таком случае оно не произойдет. В финансовой сфере нужно больше работать и действовать. В амурном направлении полезным будет самый сильный заговор на любовь. Он поможет найти вторую половинку и обрести счастье. Всем, кто уже в отношениях, желательно давать любимому человеку свободу и не провоцировать его на негатив своими замечаниями и критикой. В семье должна быть полная гармония.

Близнецы

Наступает благоприятный период для дальних поездок личного или рабочего характера. Дома можно делать ремонт, перестановку мебели. Можно совершать дорогостоящие покупки. Венера пробудет в идеальном положении весь месяц, так что о наличии сил и энергии переживать не стоит. Всем людям этого Знака стоит проанализировать свое окружение на наличие судьбоносных знакомств. Есть как минимум четыре признака того, что в окружении появился человек, связанный кармой с Близнецами. Нужно понять. что это за человек и какова его высшая цель.

Рак

Раки в феврале станут более мудрыми и опытными, но за это придется заплатить своими нервами и временем. Вполне вероятно, что людям этого Знака придется встретиться с трудностями, которые научат их чему-то очень важному. Это будет крайне полезный опыт, который поможет избежать подобных проблем в будущем. Астрологи настоятельно рекомендуют Ракам не жаловаться на жизнь и принимать все удары судьбы с мужеством. Также полезно будет пользоваться десятью приемами усиления энергетики. Они помогут преодолевать трудности.

Лев

Львам стоит как можно больше времени проводить в окружении близких, друзей, второй половинки. В одиночестве в феврале оставаться не стоит. Общение с людьми может стать причиной появления новой мотивации, вдохновения. Эксперты относят Львов к самым агрессивным Знакам Зодиака. В феврале лучше избавиться от этого качества, потому что оно может спровоцировать много ссор и конфликтов, которые будут отвлекать от работы и дел. Наступает время, когда нужно стремиться к взаимопониманию со всеми.

Дева

У Дев в первой половине месяца может часто меняться настроение. Методика холотропного дыхания поможет не унывать и оставаться в хорошем расположении духа. Даже если произойдет что-то не очень приятное, Девы смогут остаться позитивными. Это идеальное время для очищения своей жизни от всего ненужного — от ненужных знакомств, хлама, старых вещей. Стоит провести не только уборку в доме, но и в информационном пространстве — почистить телефон и компьютер от ненужных контактов и фотографий. То же самое важно сделать и в социальных сетях.

Весы

Весам динамичный февраль поначалу может показаться неблагоприятным временем, так как придется выходить за пределы своей зоны комфорта. Это может негативно сказаться на настроении, поэтому лучше пользоваться полезными практиками, которые исправят ситуацию в самые сжатые сроки. У Весов наступает идеальное время для дальних поездок и командировок. Можно совершать крупные покупки, знакомиться с новыми людьми. В феврале стоит уделить больше внимания родственникам. Кому-то из них может потребоваться помощь.

Скорпион

Скорпионам в феврале стоит отказаться от вещей, которые блокируют путь к счастью. Наступает время, идеально подходящее для отдыха, смены обстановки, поисков новых увлечений. За этот месяц Скорпионам стоит переосмыслить все происходящее. Им необходимо выйти за грань привычного мышления. Мир меняется с огромной скоростью, поэтому иногда людям нужно меняться самим. У Скорпионов наступает благоприятное для этого время.

Стрелец

Стрельцам в последний месяц зимы очень повезет в финансовой сфере. Наступает время, когда нужно быть решительными и смелыми. В любви стоит действовать точно также. Если свободным Стрельцам кто-то понравится, не стоит ждать. Нужно подойти у человеку и познакомиться. Искренность и открытость произведет на окружающих невероятно мощное впечатление. Что касается трудностей, то в феврале их будет немного, и даже если они вдруг нагрянут, Стрельцы с ними справятся, ведь они входят в список самых сильных духом Знаков Зодиака.

Козерог

Козероги — баловни судьбы в феврале. Единственное, что может их лишить позитивной энергии и удачи, — это ссоры и скандалы в семье. Специальные заговоры помогут обойти эти проблемы стороной. Толика терпения никому не помешает. Вторая половина месяца идеально подходит для дорогостоящих покупок. Можно потратить часть денег на развлечения и романтику. Астрологи советуют как можно меньше общаться с теми, кто раздражает. Такие люди выбьют Козерогов из колеи.

Водолей

У Водолеев ожидается непростой и динамичный месяц. Из многих сложных ситуаций они с легкостью смогут выйти победителями. С другой стороны, могут появиться и совсем необычные проблемы. В таком случае Водолеям не помешает дополнительная удача, привлечь которую можно при помощи трех простых способов. Самое главное — не терять самообладания и уверенности. Астрологи рекомендуют внести разнообразие в досуг, чтобы поменьше унывать и думать о чем-то нехорошем.

Рыбы

У Рыб развитая эмпатия, которая порой бывает опасна. В феврале звезды и планеты сделают людей этого Знака еще более чувствительными. С одной стороны, это очень хорошо, потому что они смогут гораздо лучше распознавать ложь. С другой стороны, им будет тяжелее наблюдать за проблемами своих друзей и близких. Рыбами станет проще манипулировать, поэтому им нужно будет очень тщательно фильтровать свое окружение, избавляясь от токсичных людей. Это очень важное, но непростое время, в которое можно как взлететь, так и упасть.