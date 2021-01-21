Байден сразу после инаугурации отменил 5 указов Трампа

Лидия Мартынова

Президент США Джозеф Байден через несколько часов после инаугурации подписал ряд документов, отменяющих несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, сообщает Reuters.

О том, что избранный президент планирует отменить подписанные Трампом законодательные акты американские СМИ сообщали еще в ноябре прошлого года.

США вернутся в Парижское соглашение по климату 2015 года. Оно подразумевает сокращение углеродных выбросов в окружающую среду. Документ о присоединении к договору передадут в ООН, он вступит в силу через 30 дней.

Страна вернется во Всемирную организации здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон уведомил организацию о начале процедуры выхода летом 2020 года. Трамп неоднократно критиковал ВОЗ за ошибки, допущенные в начале пандемии Covid-19.

Отменен запрет на въезд граждан из ряда мусульманских и африканских стран, остановлено строительство стены на границе с Мексикой.

Отозвано разрешения на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Против строительства активно протестовали экологи и активисты. Строительство было приостановлено при президенте Бараке Обаме, однако в 2017 году Трамп дал разрешение на его продолжение.

Помимо этого, Байден подписал указ об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах.