Батумский адвокат: Гамсахурдия пытался выгнать абхазов, мишисты — аджарцев

Анастасия Иванова

Звиад Гамсахурдия в начале апреля 1989 года в Тбилиси на ступенях дома правительства во время митинга сделал заявление, послужившее впоследствии одной из главных причин войны между грузинским и абхазским народом:

«Абхазской нации никогда не существовало. Абхазия была названием западной Грузии, а абхазы были западными грузинами. Так что абхазская нация была той же самой грузинской нацией, западно-грузинской нацией, что же касается древних абхазов-христиан, грузинских абхазов, их сегодня не существует. Но название „абхазы“ сегодня неправильно употребляется по отношению к этому племени Афсуа. Афсуа или Афсарни — это племя северокавказского происхождения, и мы не против права на самоопределение любого племени, группы племен, если оно старается стать нацией, тем более, если сегодня оно имеет определенные признаки нации, но только на своей исторической родине, на Северном Кавказе. Если это племя или эти племена осознают это, мы поможем им, но только с условием, что они восстановят историческую справедливость, уступят нам нашу землю и обустроятся на том месте, откуда пришли». (С грузинского языка на русский перевёл Кахабер Родинадзе).

То есть Звиад Гамсахурдия заявлял, что на территории Абхазии абхазского народа никогда не существовало и не существует сейчас и предлагал якобы самозванцам абхазам, апсуа (апсуа — самоназвание абхазов) эмигрировать на Северный Кавказ.

Митингующие были в восторге. Продолжительные аплодисменты. Очень продолжительные.

По всей Грузии большинство населения начало разделять взгляды Звиада Гамсахурдия.

Но не все и не везде. Абхазам бредни мингрельского нациста Звиада Гамсахурдия не очень понравились. Неудивительно, что в течение всего лишь нескольких лет, в 1991—1993 годах, благодаря в том числе и выше процитированным речам Звиада Гамсахурдия Грузия потеряла Абхазию (бывшую Абхазскую Автономную Республику). Абхазия объявила о своей независимости от Грузии.

Стоит особо упомянуть, что в настоящий момент секта зловредных звиадистов, последователей бывшего президента Грузии, после его смерти почти в полном составе перекочевала в стан «мишистов», сторонников ныне беглого Михаила Саакашвили (у его матери мингрельская фамилия Аласания). Секта от одного вредителя-человеконенавистника перебежала к другому вредителю-человеконенавистнику. Эта секта из года в год, из десятилетия в десятилетие, из поколения в поколение разжигает религиозную рознь с жителями Аджарии, аджарцами-мусульманами. Человеконенавистники мечтают. Не в первый раз. И не во второй. За такие уголовно наказуемые «мечтания» человеконенавистники были неоднократно биты. Но опыт их ничему не учит. Человеконенавистники не учатся. Они мазохисты. Им нравится быть битыми.

Для идеологического обоснования ненависти к аджарцам-мусульманам используется идеологическая максима, сражающая наповал своей тупостью:

«Настоящий грузин — это христианин, нехристианин не может быть грузином».

Из этой идеологической максимы человеконенавистники делают вполне определенное уголовно наказуемое заключение:

«Хозяевами Грузии являются только грузины, все остальные гости. Земля Грузии принадлежит только грузинам, и поскольку настоящий грузин — это христианин, нехристианин не может быть грузином, поскольку аджарцы-мусульмане не являются христианами, то есть аджарцы-мусульмане не являются грузинами, значит, аджарцев-мусульман можно убивать, выживших надо выгнать из Аджарии, землю аджарцев-мусульман, которые являются коренными жителями Аджарии, можно присвоить любому неаджарцу-христианину, который в Аджарии никогда не бывал».

Разжигателям религиозной розни всё нипочем. Ну какое дело уголовным преступникам до того, что согласно статье 107 главы 11 конституции Грузинской Демократической Республики от 21 февраля 1921 года, «неотъемлемым частям Грузии»… «Батумскому округу Мусульманской Грузии»… «предоставляется местное автономное управление».

То есть, согласно статье 107 главы 11 конституции Грузинской Демократической Республики от 21 февраля 1921 года названием Аджарии является «Батумский округ Мусульманской Грузии».

Спрашиваем разжигателей религиозной розни, вам, что, не нравится конституция Грузинской Демократической Республики от 21 февраля 1921 года? Нет? Вам не нравится название «Батумский округ Мусульманской Грузии»? Вам не нравится термин «Мусульманская Грузия», установленный статьей 107 главы 11 конституции Грузинской Демократической Республики от 21 февраля 1921 года? Тогда почему же одновременно вы требуете восстановить действие конституции Грузинской Демократической Республики от 21 февраля 1921 года? Потому что у вас с логикой в голове не того? Вам не нравится название «Батумский округ Мусульманской Грузии», но хотите, чтобы нынешняя Аджарская Автономная Республика называлась как «Батумский округ Мусульманской Грузии»? Разжигатели религиозной розни, у вас точно с логикой в голове не того? Да?

Дополнительно разъясним, что, согласно статье 143 конституции Грузинской Демократической Республики от 21 февраля 1921 года, «ни одна религия не имеет преимущества».

Согласно статье 144 конституции Грузинской Демократической Республики от 21 февраля 1921 года, «запрещается трата для религиозных нужд из государственной казны и средств местного самоуправления».

Уголовные преступники, разжигатели религиозной розни объявляют, что одна какая-то конкретная религия имеет преимущество по отношению к другим религиям и одновременно требуют восстановить действие конституции Грузинской Демократической Республики от 21 февраля 1921 года, которой устанавливается, что «ни одна религия не имеет преимущества» (статья 143) и «запрещается трата для религиозных нужд из государственной казны и средств местного самоуправления» (статья 144).

Кстати, недоумки, требуя отменить автономное управление Абхазии и Аджарии, одновременно требуют восстановить действие конституции Грузинской Демократической Республики от 21 февраля 1921 года, согласно статье 107 главы 11 которого устанавливается автономное управление для «Батумского округа Мусульманской Грузии» (нынешней Аджарии) и для «Абхазия Сохумской области» (нынешней Абхазии).

В головах недоумков разжигателей религиозной розни две взаимоисключающие мысли мирно сосуществуют. В медицине это называется шизофренией. С уверенностью можно сказать, что разжигатели религиозной розни требуют восстановить действие конституции Грузинской Демократической Республики от 21 февраля 1921 года, так и не прочитав эту самую конституцию, так же, как не прочитав Библию, или, прочитав, но, исходя из умственных способностей, не поняв смысла прочитанного.

Для любого разумного человека очевидно, что вопрос веры — это личное дело каждого человека. И никого больше, в том числе и не государства. Будь то язычество, христианство, мусульманство, буддизм или что-либо другое — каждый человек может по очереди приобщиться к одной, к другой, к третьей религии. Ко всем или ни к одной. Это его личное дело. И никого больше. Национальность человека не имеет никакого отношения к религии. Очевидно, что если в многонациональном, многоконфессиональном государстве объявить какую-то часть населения или какую-нибудь религию главной, привилегированной по отношению к другим, то это станет залогом распада этого государства.

Кахабер Родинадзе, адвокат (Батуми), специально для ИА Newstes