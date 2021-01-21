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Более 4 тысяч школьников Кузбасса будут обучаться в мобильных «Кванториумах»

Более 4 тысяч школьников Кузбасса будут обучаться в мобильных «Кванториумах»

До конца учебного года около 4 тысяч школьников Кемеровской области из отдаленных муниципалитетов смогут бесплатно изучить современные технологии, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Кузбасса.

Первые образовательные смены передвижных технопарков «Кванториум-42» Минпросвещения России уже стартовали в селе Красном Ленинск-Кузнецкого округа и поселке Итатском Тяжинского округа.

«В Кузбассе два мобильных «Кванториума-42»: один с 2019 года курсирует по северу области, другой с октября 2020 года работает на юге региона. Эти современные лаборатории на колесах приобретены в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Благодаря мобильным «Кванториумам» до конца учебного года почти 4 тысячи ребят из сел и малых городов региона смогут получить полезные знания и навыки», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В «Кванториумах» в том числе занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В автомобилях есть специальные автоматические подъемники для маломобильных граждан. В прошлом году обучение прошли шесть ребят с ОВЗ.

В детских передвижных технопарках есть все необходимое для обучения школьников по четырем направлениям: «VR/IT» (технологии виртуальной и дополненной реальности), «Промробо/Промдизайн» (промышленный дизайн и робототехника), «Гео/Аэро» (геоинформационные системы, геоданные и создание моделей летательных аппаратов) и «Хай-тек» (работа на высокотехнологичном оборудовании).

В первой половине дня ребята занимаются на уроках технологии, а после обеда изучают программы естественно-научной и технической направленности.

«Кванториум-42» приезжает в населенный пункт раз в три месяца на две недели, в остальное время ребята занимаются в дистанционном режиме, участвуют в реализации командных проектов, а по завершении курса защищают свои проекты.

# Общество
По материалам: edu.ru

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