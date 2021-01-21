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Более 80% въехавших в Россию иностранцев составили жители стран СНГ

Более 80% въехавших в Россию иностранцев составили жители стран СНГ

Чаще всего в Россию за 11 месяцев 2020 года приезжали иностранцы из стран СНГ — более 80%, при этом доля европейцев, приезжавших в Россию, не превышает 8%, сообщили в МВД РФ.

«Основной миграционный поток образуют граждане государств — участников СНГ (80,4%). Доля граждан государств Европейского союза составляет 7,3%. На граждан других стран приходится 12,4% от миграционного потока»», — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА «Новости».
# Россия
По материалам: eadaily.com

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