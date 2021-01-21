Чехол для смартфона – какой материал выбрать?

Роман Иванов

Смартфон уже давно стал одной из самых необходимых вещей современного человека. Его используют для связи, развлечения, передачи всевозможных файлов и даже в качестве мобильного компьютера. Для защиты такой техники вам обязательно понадобится чехол.

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Материал исполнения чехла для смартфона

Конечно, эффективность защиты смартфонов определяется конструкцией защитного элемента (чехла), но и материал изготовления также имеет важное значение. В настоящее время на рынке довольно легко подобрать чехол, выполненный из силикона, пластика и даже кожи. Давайте более детально ознакомимся с каждой группой защитных аксессуаров.

Кожаные чехлы

Их изготавливают, как из натуральной кожи, экокожи или кожзаменителя. Форм-фактор таких изделий – кобура, футляр или книжка. Любой из упомянутых типов кожи очень хорошо гасит инерцию при падении дивайса, к тому же имеет впечатляющий элегантный вид.

Силиконовый чехол

Как правило, именно из силикона найти чехол для смартфона довольно сложно. Данный материал в чистом виде используется довольно редко. Просто все гибкие чехлы, выполненные из полиуретана или поликарбоната, часто называют силиконовыми, не вдаваясь в тип материала. Тем не менее, гибкий полиуретан (поликарбонат) отлично поглощает энергию при падении дивайсов, а также устойчив к истиранию. Ну и главное преимущество такой защиты – минимальная стоимость.

Пластиковый чехол

Пластиком называют любой жесткий чехол для смартфона, выполненный из различных полимеров, то есть, пластмассы. Такая защита хорошо и надежно крепится к телефону, бывает любых форм и расцветок, практична и износостойка. Пластиковые чехлы отлично амортизируют удары при падении.

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