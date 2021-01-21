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Цифровая образовательная среда усилит традиционную школу

Цифровая образовательная среда усилит традиционную школу

Цифровая образовательная среда – это набор электронных образовательных ресурсов, которые сегодня помогают школьнику учиться, а педагогу – организовать образовательный процесс. Об этом в эфире программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда» сообщила и. о. директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) Людмила Бокова.

Она напомнила, что ЦОС и дистанционное обучение – это разные понятия. 

«Цифровая образовательная среда усиливает методы традиционной школы, но не подменяет ее. А вот дистанционное обучение – это технология, которую вправе применить либо школа, либо учитель, или которой могут воспользоваться родители», – сказала Людмила Бокова.

Она пояснила, что существуют порядок применения дистанционных технологий и стандарты, в которых описывается, как и в каком объеме можно использовать электронные образовательные ресурсы. 

«У нас нет дистанционного образования, а есть обучение с использованием дистанционных технологий», – подчеркнула и.о. директора ФИЦТО. 

Она уточнила, что цифровая образовательная среда создавалась еще задолго до пандемии. 

«Стандарты электронных образовательных ресурсов, описание их применения – будь то тренажеры или виртуальные лаборатории – это все было описано, создано и уже успешно применялось в образовательных учреждениях с 2012 года», – резюмировала Людмила Бокова.
# Общество
По материалам: edu.ru

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