Цифровая образовательная среда усилит традиционную школу
Цифровая образовательная среда – это набор электронных образовательных ресурсов, которые сегодня помогают школьнику учиться, а педагогу – организовать образовательный процесс. Об этом в эфире программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда» сообщила и. о. директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) Людмила Бокова.
Она напомнила, что ЦОС и дистанционное обучение – это разные понятия.
Она пояснила, что существуют порядок применения дистанционных технологий и стандарты, в которых описывается, как и в каком объеме можно использовать электронные образовательные ресурсы.
Она уточнила, что цифровая образовательная среда создавалась еще задолго до пандемии.