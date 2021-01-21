Цифровая школа позволит обеспечить доступное и качественное образование – Людмила Бокова

Алексей Вольцев

Цифровая школа позволит создать доступное и качественное образование с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН). Об этом в эфире программы «Родительский вопрос» радио «Комсомольская правда» заявила и. о. директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) Людмила Бокова.

«Цифровая школа – это некий стандарт, подзаконный нормативный документ, который актуализирует текущие требования в сфере цифровизации школы. Конечно, они должны быть ориентированы на наши современные СанПиНы», – отметила она.

При этом особое внимание обращается на то, чтобы гаджеты не вредили здоровью школьников, и все их технические характеристики тщательно прописываются.

Людмила Бокова отметила, что это позволяет создать сегодня доступное и качественное образование.

«Важно, чтобы технологии, которые используются в современном обучении, были безопасными для здоровья детей, чтобы ребенок не получал информацию, которая могла бы повредить его психике. Для этого есть опции, которые позволяют ограничить доступ к таким данным», – добавила и. о. директора ФИЦТО.