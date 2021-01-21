Дамаск обозначил ожидания от Байдена: «Выводи войска, прекращай грабёж»

Анастасия Иванова

Сирия направила своё первое послание Джо Байдену, призывая нового президента США вывести войска из арабской республики и отказаться от попыток незаконного использования её нефтяных ресурсов. Об этом сегодня, 21 января, пишет американский журнал Newsweek.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари «высмеял» действия США в его стране во время виртуального заседания Совета Безопасности ООН в минувшую среду. Когда Байден был приведён к присяге в Вашингтоне, аль-Джаафари призвал к немедленным изменениям во внешней политике Вашингтона в Сирии, отмечает издание.

«Американские оккупационные силы продолжают грабить богатство Сирии, состоящее из нефти, газа и сельскохозяйственных культур, сжигая и уничтожая то, что они не могут украсть», — сказал сирийский дипломат.

«Новая администрация США должна прекратить акты агрессии и оккупации, разграбления богатств моей страны, вывести из неё свои оккупационные силы и прекратить поддержку сепаратистских ополченцев, незаконных образований и попытки угрожать суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии», — добавил он.

Джо Байден ещё не изложил чёткую стратегию в отношении Сирии, но во время своей избирательной кампании в 2020 году он стремился дистанцироваться от подходов Дональда Трампа на Ближнем Востоке в целом и в САР в частности, пишет Newsweek. Хотя Байден по-прежнему критически относился к сирийскому правительству Башара Асада, он обратился ко всем сторонам конфликта и пообещал возобновить гуманитарные усилия в арабской стране, приостановленные при Трампе, администрация которого отличилась ростом санкционного давления на Дамаск. Впрочем, от продолжения такого давления лишь с определёнными незначительными изменениями в новой администрации Белого дома, как можно понять, отказываться не намерены.

«Байден будет оказывать давление на всех участников (процессов в Сирии) с целью поиска политических решений, защиты уязвимых сирийцев, содействия работе неправительственных организаций и помощи в мобилизации других стран для поддержки восстановления Сирии, — говорилось в одном из внешнеполитических заявлений команды Байдена в переходный период. — Он подтвердит, что Соединённые Штаты возглавят гуманитарные усилия (в Сирии)».

Россия не станет «выгонять» американских военных из Сирии. Вместо этого Москва ведёт с Вашингтоном диалог, добиваясь соблюдения определённых правил. Об этом, как сообщало ИА Newstes, заявил 18 января министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. Таким образом, руководитель внешнеполитического ведомства прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций в отношении Сирии одновременно с присутствием американских военных на территории этой арабской республики вопреки воле её законного правительства. Глава МИД РФ указал на то, что США, запрещая всем направлять даже гуманитарные товары в Сирию, сами оккупировали значительные территории на восточном берегу Евфрата, «эксплуатируют нещадно углеводороды сирийские, сирийские национальные богатства, разворовывают их, продают и на вырученные деньги содержат своих ставленников, в том числе курдских сепаратистов, отговаривая курдов от диалога с Дамаском и поощряя сепаратистские настроения».

Министерство обороны России ранее обращало внимание, что США занимаются в Сирии «грабежом в государственном масштабе», осуществляя промышленную добычу полезных ископаемых в незаконно захваченных районах страны. Об этом свидетельствовали опубликованные спутниковые снимки российского военного ведомства, на которых был запечатлен процесс добычи американцами нефти на сирийской территории и последующий её вывоз. Как отмечали в МО РФ, сирийская нефть как до, так и после победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, или ДАИШ — запрещена в России) в Заевфратье «под надёжной охраной военнослужащих США активно добывалась». После чего извлечённые из сирийских недр углеводороды американцы бензовозами отправляли на переработку за пределы САР.