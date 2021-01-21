Денежный лунный календарь на февраль 2021 года

Вадим Карасев

Советы астрологов, касающиеся денег, помогут вам направлять правильно свою энергию и силы. Луна каждые несколько дней меняет Знак, поэтому нужно следить за денежным лунным календарем, чтобы заранее знать, каким будет настроение ночного светила.

Каким бы ни был тот или иной период, старайтесь чаще пользоваться камнями для привлечения денег. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что пассивный источник позитивной энергии поможет избегать проблем даже в самые в тяжелые дни.

1 февраля: первый день месяца пройдет под управлением убывающей Луны в Деве. Лучшего дня для работы и домашних дел просто не придумать. Более того, этот понедельник будет идеально подходить и для шопинга.

2, 3 февраля: убывающая Луна в Весах — время лени и апатии. Многие люди потеряют желание трудиться и выполнять исправно свои повседневные обязанности. Несомненно, это будет отражаться на финансовом благополучии.

4, 5 февраля: четверг и пятница на стареющей Луне в Скорпионе — два очень благоприятных дня для приобретения мебели. Можно потратиться на любимого человека: купить подарок или организовать необычное свидание.

6, 7 февраля: выходные пройдут под управлением Стрельца. Это значит, что можно будет потратиться на развлечения. В такие дни не нужно сидеть дома и вспоминать прошлое. Удача последует за позитивными и динамичными личностями.

8, 9 февраля: понедельник и вторник пройдут под эгидой Козерога и убывающей Луны. Это прекрасные дни для монотонной работы, совершения покупок в интернете. Лучше никому не давать взаймы в эти дни.

10, 11 февраля: 10 число — последний день убывания Луны. Риски и авантюры могут негативно сказаться на вашем кошельке. 11 февраля — Новолуние в Водолее. Это день, идеально подходящий для покупки новой техники, электроники.

12, 13 и 14 февраля: начало роста Луна пройдет под влиянием Рыб. Это время энергетического диссонанса. Деньги пойдут в руки хитрым людям, но потом Вселенная все вернет на свои места. Не идите на обман ради выгоды.

15, 16 февраля: это самые благоприятные в финансовом плане понедельник и вторник. Рост Луны в Овне — это всегда хорошо для кошелька. Главное — не унывать и не жить прошлым. Стихия Огня поможет вам в смене работы, в адаптации к новым условиям.

17, 18, 19 февраля: рост Луны в Тельце — хорошее время для покупок. Заговор на удачную покупку поможет не потратить деньги зря. Астрологи не советуют покупать то, в чем нет никакой необходимости.

20, 21 февраля: растущая Луна в Близнецах — время переговоров и заключения сделок. Если вам хотелось донести свои идеи до начальства или партнеров по бизнесу, сделайте это 20 или 21 числа.

22, 23, 24 февраля: рост Луны в Раке — это время, когда от работы и финансовых дел постоянно будет что-то отвлекать. Не планируйте никаких важных встреч и активной работы на эти дни.

25, 26 февраля: активная Луна во Льве поможет повысить свои доходы всем, кто занимает высокие должности и имеет в подчинении много людей. Пока у руля стихия Огня, лучше не показывать никому свою слабость.

27, 28 февраля: закончится зима пребыванием Луны в Деве. Эти два дня прекрасно подойдут для обучения, получения новых знаний и опыта в финансовой сфере. Нужно будет проявлять больше внимания к мелочам.