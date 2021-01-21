Для выезда ребёнка за рубеж с сопровождающим будет достаточно согласия одного родителя

Алексей Вольцев

Порядок выезда детей за рубеж с сопровождающим могут упростить, для этого будет достаточно нотариального согласия одного из родителей. Такой правительственный законопроект Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в весеннюю сессию.

Изменения предлагается внести в статью 20 закона о порядке выезда и въезда в Россию. Сейчас, если ребёнок выезжает из страны с сопровождающим, то необходимо оформить нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей, или всех усыновителей, опекунов и попечителей.

Также предлагается прописать в законе, что достаточным условием для выезда ребёнка за рубеж с одним родителем будет отсутствие оформленного другим родителем несогласия на поездку. В кабмине отмечают, что при отсутствии споров по этому поводу новый порядок существенно облегчит решение вопроса выезда ребёнка за границу для значительного количества семей.

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При этом можно будет запретить ребёнку поездку как во все страны, так и в одну страну или в список стран. А если с ним едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке.

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