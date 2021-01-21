Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями введут в 10 регионах

Анастасия Иванова

Минпросвещения России и Российское движение школьников начинают отбор кандидатов на замещение новых вакантных должностей советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новая должность будет официально введена в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в десяти регионах России уже с 1 марта 2021 года.

В пилотном проекте принимают участие десять регионов: Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ставропольский край и Севастополь.

Подать заявку на участие в проекте могут студенты и выпускники педвузов и педколледжей. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказал заместитель исполнительного директора по методическому обеспечению Российского движения школьников Геннадий Киреченков.

«Важно, чтобы молодежь участвовала в этой работе, и сегодня мы уже формируем базу данных будущих специалистов, которые готовы стать советниками директоров», – отметил он.

Геннадий Киреченков уточнил, что потенциальные участники должны предоставить портфолио, в котором указано, есть ли у них опыт работы в детском коллективе или принимали ли они участие в общественных объединениях и т. д. Учитываются также педагогические и организаторские навыки, молодые люди выполняют задания специально разработанных тестов.

«Соискатели проходят также онлайн-собеседования с экспертами, в ходе которых мы смотрим, насколько творчески кандидат может подойти к решению различных кейсов по воспитательной работе, насколько он открыт к взаимодействию и коммуникабелен», – информировал Геннадий Киреченков.