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Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями введут в 10 регионах

Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями введут в 10 регионах

Минпросвещения России и Российское движение школьников начинают отбор кандидатов на замещение новых вакантных должностей советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новая должность будет официально введена в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в десяти регионах России уже с 1 марта 2021 года.

В пилотном проекте принимают участие десять регионов: Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ставропольский край и Севастополь. 

Подать заявку на участие в проекте могут студенты и выпускники педвузов и педколледжей. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказал заместитель исполнительного директора по методическому обеспечению Российского движения школьников Геннадий Киреченков.

«Важно, чтобы молодежь участвовала в этой работе, и сегодня мы уже формируем базу данных будущих специалистов, которые готовы стать советниками директоров», – отметил он.

Геннадий Киреченков уточнил, что потенциальные участники должны предоставить портфолио, в котором указано, есть ли у них опыт работы в детском коллективе или  принимали ли они участие в общественных объединениях и т. д. Учитываются также педагогические и организаторские навыки, молодые люди выполняют задания специально разработанных тестов. 

«Соискатели проходят также онлайн-собеседования с экспертами, в ходе которых мы смотрим, насколько творчески кандидат может подойти к решению различных кейсов по воспитательной работе, насколько он открыт к взаимодействию и коммуникабелен», – информировал Геннадий Киреченков.

# Общество
По материалам: edu.ru

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