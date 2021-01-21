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Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат современное оборудование

Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат современное оборудование

В 2021 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в  Камчатском крае две школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат современное оборудование, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

«За два года на оснащение трех таких школ было выделено более 15 миллионов рублей. Закуплено оборудование для кабинетов педагога-психолога, дефектолога и логопеда, а также для мастерской агропромышленного профиля, швейных мастерских, для студии фото- и видеосъемки. Школы были оснащены современным оборудованием, обновлена база трудовых мастерских и кабинетов предметной области «Технология». Все это поможет получить выпускникам профессиональное образование и в дальнейшем трудоустроиться. Закуплены специализированные наборы для исследований по биологии, географии, химии, физике, что позволяет сделать уроки живыми и интерактивными», – подчеркнула заместитель министра образования Камчатского края Евгения Орешко.

В этом году федеральные средства в размере более 14,5 миллиона рублей получат школы-интернаты № 1 и 2 в Петропавловске-Камчатском для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, работающие исключительно по адаптированным программам.

# Общество
По материалам: edu.ru

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