Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат современное оборудование

Влада Некрасова

В 2021 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Камчатском крае две школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат современное оборудование, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

«За два года на оснащение трех таких школ было выделено более 15 миллионов рублей. Закуплено оборудование для кабинетов педагога-психолога, дефектолога и логопеда, а также для мастерской агропромышленного профиля, швейных мастерских, для студии фото- и видеосъемки. Школы были оснащены современным оборудованием, обновлена база трудовых мастерских и кабинетов предметной области «Технология». Все это поможет получить выпускникам профессиональное образование и в дальнейшем трудоустроиться. Закуплены специализированные наборы для исследований по биологии, географии, химии, физике, что позволяет сделать уроки живыми и интерактивными», – подчеркнула заместитель министра образования Камчатского края Евгения Орешко.

В этом году федеральные средства в размере более 14,5 миллиона рублей получат школы-интернаты № 1 и 2 в Петропавловске-Камчатском для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, работающие исключительно по адаптированным программам.