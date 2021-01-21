Движение на Запад: чем обернется для Грузии вступление в НАТО?

Лидия Мартынова

Последние два десятка лет, не прерываясь, продолжаются вариации на тему вступления Грузии в НАТО. Страна с Альянсом сотрудничает с конца 90 годов прошлого столетия. Осенью 2002 года тогдашний президент страны Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании Грузии войти в состав НАТО. Сменивший его в результате «цветной революции» Михаил Саакашвили не только подтвердил это стремление, но и сделал его единственным и безальтернативным вектором внешней политики Грузии.

«Грузинская мечта», сумевшая в октябре 2012 года избавить страну от кровавой диктатуры «Единого национального движения» и Саакашвили, назвала важнейшей задачей своей внешней политики «поэтапную нормализацию отношений с Российской Федерацией не в ущерб территориальной целостности Грузии», сохраняя при этом неизменность курса на вступление в Североатлантический альянс. Каким образом «Грузинская мечта» предполагала одновременно двигаться в двух диаметрально противоположных направлениях, понять очень сложно, но тогда ей было жизненно важно привлечь на свою сторону большую часть электората, так как население Грузии проголосовало за коалицию «Грузинской мечты», в основном поверив в возможность нормализации отношений Тбилиси с Москвой.

По мере укрепления «Грузинской мечты» во власти, эти иллюзии начали рассеиваться, и все шероховатости в отношениях правящей силы с Западом проистекали только из того, что заокеанские кукловоды считали недостаточно активной политику грузинской власти на евроатлантическом интеграционном направлении.

Все эти годы различными экспертами и политиками регулярно делались информационные вбросы по поводу необходимости создания юридической возможности для вступления Грузии в НАТО. Если исходить из собственного устава Североатлантического союза, то вступление Грузии в его состав юридически невозможно, так как страна имеет проблемы с территориальной целостностью. Все грузинские власти считали, что Россия «оккупировала» часть грузинской территории, в то время как жители Абхазии и Южной Осетии считают, что они в результате народно-освободительной войны избавились от колониального господства Грузии и создали на месте бывших колоний суверенные государства.

Все эти годы главной задачей грузинских властей и НАТО являются попытки отыскать лазейку, какой-то хитрый обходной путь, который позволит при нынешнем раскладе ситуации с территориальной целостностью Грузии решить задачу ее вступления в НАТО. В очередной раз высказался на эту тему генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

«Грузия хочет стать членом НАТО, и Россия не сможет этому помешать. Станет ли Грузия членом НАТО — решать Грузии и Североатлантическому альянсу, и только им, потому что все остальное будет нарушением суверенных прав суверенного государства. Не России решать, как будет вести себя Грузии. Это связь между Грузией и НАТО. То, что они сделали в Абхазии и Южной Осетии, является нарушением территориальной целостности и суверенитета суверенного, независимого государства, что недопустимо».

Цинизм подобных заявлений, как всегда, зашкаливает. Вот перед нами в лице НАТО «благородный рыцарь» и «защитник справедливости», защитник «суверенных прав государства». Генсеку можно было бы задать вопрос, а суверенные права какого государства защищало НАТО, напав на Югославию? Впервые после окончания Второй мировой войны, подвергнув европейскую столицу — Белград и другие города Сербии ожесточенным бомбардировкам? Права какого государства защищало НАТО, вырезая кровавыми ножницами из тела Сербии — Косово?

Если абхазы и осетины могут апеллировать к историческому прошлому, считая себя автохтонным населением занимаемых территорий, то косовские албанцы такой возможности лишены начисто. Однако это не помешало НАТО растоптать суверенитет независимого государства, потому что Альянсу это было выгодно.

А как объяснить вторжение на территорию суверенного Ирака, прикрываемое откровенной ложью о наличии там ОМП? Мир еще не забыл манипуляций Колина Пауэлла с пробирками на трибуне ООН. В результате, суверенное государство было растоптано, а его законный, но разонравившийся НАТО руководитель был умерщвлен после судебного фарса.

Суверенные права какого государства защищало НАТО вторжением на территорию Сирии и фактическим расчленением ее на анклавы, беззастенчивым и наглым грабежом ее нефтяных месторождений и других природных богатств? Добить Сирию и уничтожить ее как государство военщине Запада не удалось только в результате решительного вмешательства России. Но задавать эти вопросы Столтенбергу не имеет смысла, потому что двойные стандарты изначально являются краеугольным камнем политики Запада.

Генсек заявил, что в НАТО принимают те страны, которые соответствуют стандартам альянса и в качестве примера привел Норвегию, которая вступила в блок, хотя России это и не нравилось. А каким критериям на момент вступления в НАТО соответствовала Турция, находящаяся еще в средневековье?

Новый государственный секретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что Грузия может вступить в НАТО, если будет удовлетворять требованиям членства в организации, и внесет свой вклад в евроатлантическую безопасность. Так Энтони Блинкен на заседании сенатского комитета по международным отношениям ответил на вопрос сенатора-республиканца Рэнди Пола. Выслушав ответ госсекретаря, сенатор сказал, что в случае вступления Грузии в НАТО, в соответствии со статьей 5 устава альянса, Соединенные Штаты вели бы войну с Россией.

Блинкен не согласился с этим утверждением. По словам кандидата в госсекретари, Россия предпринимает агрессивные действия только против стран, не входящих в НАТО.

«Я думаю, что наоборот, что касается членства в НАТО, Россия предпринимает агрессивные действия против стран, не являющихся членами НАТО. В прошлом мы видели, что страны, присоединившиеся к НАТО, не являются объектами российской агрессии», — заявил Блинкен.

Ответ госсекретаря просто поражает цинизмом. Если страны НАТО не являются объектами российской агрессии, то почему о ней ежедневно вопят «прибалтийские тигры» — Латвия, Литва и Эстония? Кроме того, выходит, Блинкен просто не понимает смысла статей устава НАТО. В случае вступления Грузии в НАТО, Альянс либо должен начать Третью мировую войну с Россией, чтобы вернуть новому члену НАТО утраченные им территории, либо принять Грузию в свой состав без Абхазии и Южной Осетии. Вот второй вариант, судя по всему, Грузии и навяжут ее западные кураторы — отказаться от притязаний на другие страны, даже если они и являются непризнанными. Войти в НАТО Грузии предлагают именно через эту узкую форточку, предварительно ампутировав себе руки и ноги.