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Гормон мелатонин помогает при химиотерапии опухолей

Гормон мелатонин помогает при химиотерапии опухолей

Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино) показали, что гормон мелатонин усиливает действие препарата для химиотерапии. Об их работе рассказала пресс-служба ИТЭБ РАН.

Мелатонин — гормон, который секретируется эпифизом, или шишковидной железой, расположенной в головном мозге, и другими тканями. Мелатонин представляет собой небольшую молекулу с очень широким спектром биологического действия, включая регуляцию циркадных ритмов, уровня свободных радикалов, а также противоопухолевое действие, и поэтому имеет многочисленное применение в физиологии и медицине.

Нынешнее исследование было посвящено изучению комбинированного действия мелатонина с навитоклаксом (ABT 737) — противоопухолевым препаратом, использующимся при лечении некоторых видов злокачественных образований. Оно проводилось на клеточной модели острого лейкоза (HL-60). Культуры клеток обрабатывались мелатонином вместе с  навитоклаксом в терапевтической концентрации, используемой в медицине (0,7 мкМ), а также в специально уменьшенной концентрации (0,2 мкМ), для того чтобы показать эффективность применения мелатонина. Эксперимент показал, что мелатонин может быть использован в новых стратегиях терапии опухолей с целью снижения дозы химиотерапевтических агентов при сохранении их эффективности.

«Мы добавляли навитоклакс в двух концентрациях в среду к клеткам, отдельно, а также в сочетании с мелатонином, и далее, спустя сутки инкубации, исследовали влияние добавок на важнейшие параметры функционирования клеток: активацию пролиферации (деления), клеточный цикл, генерацию активных форм кислорода, а также изменения в экспрессии важнейших про- и антиапоптотических белков (регулируют процесс программируемой клеточной гибели). Полученные нами результаты показывают, что мелатонин способен усиливать действие навитоклакса в низкой концентрации. Так, происходит снижение емкости Ca2+, мембранного потенциала, увеличение продукции активных форм кислорода, снижение экспрессии антиапоптотических белков и увеличение экспрессии проапоптотических белков. Всё это подтверждает способность мелатонина усиливать действие других химиотерапевтических агентов, таких как навитоклакс, а также ретиноевой кислоты, что показано нашими предыдущими исследованиями», — рассказывает один из авторов работы, старший научный сотрудник Лаборатории фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ РАН Юлия Бабурина.

Исследование опубликовано в журнале Аntioxidants.

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По материалам: polit.ru

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