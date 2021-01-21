Гороскоп Павла Глобы на февраль 2021 года

Вадим Карасев

Прогнозы Павла Глобы всегда попадают прямо в точку. Это опытный и мудрый эксперт, который дает самые объективные и правильные советы на любой жизненный период. Февраль 2021 года — не исключение.

Последний месяц зимы обещает быть очень благоприятным, хоть и не всегда предсказуемым. Ожидайте резких изменений и проблем, которые могут научить вас чему-то новому. Не исключено, что таким образом Вселенная захочет помочь вам в коррекции жизненного пути, ведь она не может дать какой-то совет напрямую. Самое главное — блокировать негатив людей, которые вас не любят. От них будет исходить много проблем.

Овен

У одиноких Овнов открывается возможность найти вторую половинку, причем уже на первой неделе февраля. Это будет время, когда обаяние и харизма представителей данного Знака будут зашкаливать. Мир изменится в лучшую сторону. Жизнь преподнесет им много сюрпризов. Но будут также трудности, обман и проблемы. Чтобы не ошибиться в любви, стоит проверять любовную совместимость. Чтобы не потерять, а приумножить свои деньги, придется больше работать. У людей этого Знака будет много сил и энергии. Безделье — главный враг.

Телец

Тельцы в феврале окажутся в очень благоприятном финансовом положении. Им удастся совершить важные покупки без лишних трат, со скидками. В работе и бизнесе потребуется толика терпения и выдержки. В любви нужно идти вперед, не оглядываясь. В целом Тельцам полезно будет пользоваться медитациями на очистку от негативных программ. Дело в том, что в середине месяца у них могут проснуться неприятные воспоминания. В такие моменты нужно как можно больше времени уделять делам по дому, релаксации, общению с близкими.

Близнецы

Февраль с высокой вероятностью может стать для Близнецов самым ярким и запоминающимся временем 2021 года. Это очень благоприятный месяц, но необходимо помнить о том, что чудеса не происходят сами собой. Всем, кто хочет оставаться на волне позитива, стоит пользоваться мудрами против апатии и уныния. Они помогут оставаться позитивными и продуктивными во всех сферах жизни. Февраль будет временем побед для Близнецов, которые знают, чего хотят. Именно поэтому важно поставить перед собой цели.

Рак

У Раков начинается время взлетов, приятных изменений, отличного настроения. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что самыми лучшими помощниками для Раков станут камни-талисманы и обереги. Они существенно усилят их энергию и помогут направить ее в нужное русло. Сила звезд поможет Ракам как следует отдохнуть, поэтому этот период идеально подходит для отпуска, смены обстановки. В феврале Раки могут совершать дорогостоящие покупки. Главное — не носить с собой крупные суммы просто так.

Лев

Львам очень повезет в любви. Одиноким представителям Знака удастся найти вторую половинку, а тем, кто уже в отношениях, удастся разрешить внутренние споры и конфликты. Февраль приятно удивит этих людей, дав им возможность почувствовать себя нужными и важными, счастливыми и удачливыми. Также нужно избавляться от негативных установок, разрушающих отношения. Настало время посмотреть на себя со стороны, распрощавшись с изъянами и предрассудками. Энергия, подпитываемая Венерой, поможет Львам оставаться сильными весь февраль.

Дева

Девам предстоит встретиться с некоторыми трудностями в работе и в делах, но только в начале месяца. Начиная со второй декады ситуация резко изменится в лучшую сторону. Финансовая и деловая жизнь Дев резко пойдет в гору. В любви очень осторожными стоит быть одиноким представителям Знака. Ни в коем случае не стоит заводить отношений с ревнивыми Знаками Зодиака. Такие люди могут нанести психике Дев огромный ущерб в кратчайшие сроки. Желательно не форсировать события, наслаждаясь моментом. Не нужно никому признаваться в любви.

Весы

Для Весов февральские звезды и планеты будут крайне позитивными. Их созидательная энергия поможет перестать злиться и избавиться от обиды. Настало время оставить весь эмоциональный мусор позади. Если этого не сделать, сильно снизится продуктивность и пропадет позитивный настрой. Сейчас не стоит воспринимать все слишком близко к сердцу. Все происходящее должно учить Весов тому, как можно поступать, а как нет. Если актуальной станет тема экономии, то лучше экономить время, а не деньги.

Скорпион

Скорпионы будут в центре внимания. Противоположный пол станет чаще дарить свое внимание этим людям. Одиноким представителям Знака стоит пользоваться квадратом Пифагора — методикой, которая не даст совершить ошибку при выборе второй половинки. В финансовой сфере Скорпионам стоит опираться на собственную интуицию: она их не обманет. Но это не значит, что нужно двигаться только по наитию. Опыт прошлого поможет этим людям не попасть в трудную ситуацию, повысить доходы.

Стрелец

Стрельцам стоит научиться распознавать знаки судьбы. Дело в том, что звезды и планеты будут весь месяц находиться в очень благоприятном положении. Вселенная будет направлять Стрельцов по верному пути. Если что-то не будет получаться или начнут срываться планы, не нужно бить тревогу и впадать в депрессию. Это то самое время, когда ничего не происходит просто так. Нужно довериться звездам и двигаться по течению. Стрельцам стоит опасаться трех вещей: безделья, неосмотрительного принятия решений и жадности.

Козерог

Отличное время для путешествий, командировок, поездок на автомобиле, поезде, полетов на самолете. Стоит иметь как можно меньше дел с мстительными Знаками Зодиака. Такие люди могут стать источником больших проблем. Самостоятельность — вот что любит большинство Козерогов. Нужно стремиться к ней с первых дней и до самого 28 числа. Венера даст Козерогам много энергии и сил, терпения, позитива. Не исключено, что в феврале могут вернуться некоторые старые проблемы, но с ними Козероги смогут справиться очень быстро.

Водолей

У каждого Знака Зодиака есть свои три секрета счастья. Водолеям необходимо помнить о своих, потому что в феврале звезды помогут им стать счастливыми. Жизнь этих людей преобразится, если они сами того захотят. Под лежачий камень вода не течет, поэтому Водолеям нужно будет действовать, брать на себя инициативу. Приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого, поэтому нужно сделать первый шаг — остальное получится само собой. Главное сейчас — не просить ни у кого советов.

Рыбы

В январе у большинства Рыб все шло наперекосяк, но в феврале ситуация должна измениться к лучшему. Есть семь необычных способов наладить жизнь, которые окажутся очень полезными для людей этого Знака. Это будет очень стабильное и благоприятное время, в которое нужно бороться за место под солнцем. Нет лучшего периода для физической и интеллектуальной активности, чем этот. Можно заняться поисками новых увлечений, открытием бизнеса, сменой места работы, обучением и получением новых знаний.