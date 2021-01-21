"Грудь сделала?": снявшая лифчик Алеся Кафельникова показала свои увеличившиеся "дыни"

Вадим Карасев

22-летняя Алеся Кафельникова озадачила своих поклонников. Многие из них отметили, что грудь скандальной модели заметно увеличилась в размерах.

В настоящее время Алеся Кафельникова, как и многие другие российские звезды, отдыхает на Бали.

Звезда на острове отказалась от лифчика, показав подписчикам в инстаграме свою грудь во всей красе.



Выдающиеся формы довольно хрупкой модели удивили ее поклонников. В комментариях развернулся спор о том, прибегала ли Алеся Кафельникова к услугам пластического хирурга для того, чтобы увеличить грудь.

"Грудь сделала?", "Конечно сделана, таких раньше не было", "Да все уже поняли ,что у тебя сиськи есть", "Титьки подросли?", "Олеся хоть бы постыдилась, закрыла свои дыни", "Вау вот это сиськи", "Грудь своя! Естественная красота!", "Как тут не встать младшему дружку", "Бидончики", - пишут пользователи сети.

Сама Алеся Кафельникова никак не комментирует причины появления у нее огромной груди, однако регулярно дразнит подписчиков, публикуя пикантные фото без нижнего белья.

Как писал NEWSTES, ранее СМИ сообщили, что налоговая заблокировала счета Алеси Кафельниковой и закрыла школу тенниса ее отца.