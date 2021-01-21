Храмовый комплекс исчезнувшего государства найден на юге Китая

Вадим Карасев

У города Дали, в провинции Юньнань на юге Китая, археологи нашли остатки обширного храмового комплекса, относившегося к государству Наньчжао (649–902 годы). Были обнаружены фундаменты 14 зданий, 63 каменных стен, 23 канавы и три лестницы, найдено более 40 тонн черепицы, когда-то украшавшей храмовые здания, и более 8000 керамических артефактов, включая сосуды и расписные плитки. К востоку от храмового комплекса была найдена мастерская по производству керамики с двумя печами и многочисленными остатками готовой продукции.

Остатки главного здания. Фото: Yunnan Provincial Research Institute of Cultural Relics and Archaeology

В фундаменте главного здания была найдена табличка с надписью «Будда шарира, хранимые правительством». Из надписи следует, что в данном храме хранились буддийские реликвии государства Наньчжао. Санскритский термин «шарира», в буквальном переводе означающий «тела», в буддизме применяется к предметам, похожим на жемчужины или бусинки, которые якобы находят среди кремированного праха буддийских духовных учителей. Реже под этим словом подразумеваются реальные остатки костей после кремации. Некоторые буддисты считают, что духовные наставники сознательно формируют шарира после разрушения своего материального тела в качестве наследия ученикам и что красота шарира зависит от степени духовного просветления. Шарира почитаются и хранятся в особых храмах, будучи помещенными в золотые урны или внутрь статуи учителя. Есть легенды, что эти бусины способны чудесным образом размножаться.

Государство Наньчжао было образовано сино-тибетским народом бай и стало вассалом китайских императоров династии Тан. Столицей государства был город Тайхэ (современная деревня Тайхэ в югу от Дали). В 750 и 754 годах властители Наньчжао разгромили одну за другой две китайские армии, и в 755 году правитель по имени Галофэн провозгласил себя императором. В эпоху расцвета Наньчжао вело успешные войны с другими государствами Индокитая и занимало всю территорию нынешней провинции Юньнань, а также сопредельные земли Лаоса, Таиланда и Мьянмы.

В 902 году главный министр Чжэн Майси убил императорскую семью и узурпировал трон, переименовав государство в Дачангэ. Его династия правила 26 лет, потом после череды переворотов в 937 году Дуань Сыпин установил новую династию и новое царство народа бай, которое получило название Дали. Оно существовало до 1253 года, когда вместе с остальной территорией Китая было завоевано монголами, установившими власть династии Юань.