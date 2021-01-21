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Исаев: цифровая экономика требует серьёзной защиты персональных данных

Исаев: цифровая экономика требует серьёзной защиты персональных данных

Цифровая экономика требует серьёзной работы экспертов и законодателей, чтобы, с одной стороны, были обеспечены меры защиты персональных данных, с другой - многие вопросы решались бы автоматически. Такое мнение высказал журналистам первый зампред парламентской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев на семинаре в Корпоративном университете Сбербанка.

Как отметил Исаев, современная жизнь и технологии меняются стремительно. «Меняется образ жизни…, характер труда, исчезают многие профессии. Появляются новые. Все это требует законодательного регулирования. И это законодательное регулирование не должно отставать», — считает первый зампред парламентской фракции «Единая Россия».

По словам Исаева, во время пандемии некоторые законы принимались фактически вдогонку. Например, закон, разрешивший продажу лекарств через Интернет с доставкой непосредственно гражданам.

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Также, по мнению парламентария, у нас отстаёт законодательство по телемедицине, в чём также мы убедились во время пандемии коронавируса.

«Цифровая экономика требует принятия мер, обеспечивающих безопасность. Она требует выстраивания взаимоотношений, тонкой грани между защитой персональных данных людей между защитой их частной жизни, прав и свобод, с одной стороны. А с другой - возможностью использования данных о людях для их же удобства», — подчеркнул Исаев.

Для того чтобы многие вопросы, которые до сих пор граждане решали через хождение по инстанциям, решались бы автоматически, необходима серьёзная работа экспертов и законодателей, считает он.

Состоявшийся на семинаре содержательный разговор, по его мнению, выльется в принятие конкретных законопроектов.

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По материалам: pnp.ru

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