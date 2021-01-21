Яркое цветение при минимуме ухода: герань

Влада Некрасова

Если вы решили заняться комнатным цветоводством, то начинать лучше всего с покупки неприхотливой, но при этом красочно и продолжительно цветущей герани. Это растение простит ошибки своему владельцу в уходе, и порадует ярким цветением в ответ на минимум заботы и внимания.

Приобрести герань можно в практически любом цветочном магазине. Обилие сортов и расцветок просто поражают воображение. Можно даже приобрести герань с рук, выбрав понравившийся сорт через интернет.

Принеся герань из магазина домой, первые две недели ее надо держать отдельно от других растений – цветок должен пройти карантин. Через короткое время у вас дома будет неприхотливый и очень красивый цветок.

Место для вазона

Герань будет хорошо расти на светлом подоконнике или же где-нибудь рядом с ним. Весной даже можно оставить растение под солнцем, но летом на южной стороне желательно его притенить, чтобы не было ожогов на листьях. Под знойным солнцем куст быстро ослабнет и потеряет декоративность.

Летом герань можно выставить на балкон, но не под солнце. На свежем воздухе красавица зазеленеет, и куст станет пышным. Зимой герани будет комфортно при обычной комнатной температуре на южном окне.





Уход за геранью

В начале весны уже начинают вносить подкормки. Концентрация раствора удобрения должна быть в два раза ниже, указанной в инструкции к препарату. Одновременно весной начинают более обильно поливать цветок.

Поливают только смягченной и длительно отстоянной водой, не допуская сильного пересыхания субстрата. Но и переливы страшны для цветка, так как могут загнить корни.

Герань или пеларгонии практически не чувствительна к влажности воздуха, и именно поэтому цветок так хорошо чувствует себя зимой в отапливаемом помещении.

Увядшие цветки и листочки с куста следует вовремя обрывать, чтобы они не портили декоративность растения. Также мусор в горшке может стать причиной развития грибков и насекомых.

Осенью прекращают внесение подкормок и сокращают поливы, если в комнате станет прохладно. При включенном отоплении продолжают поливать с той же интенсивностью, что и весной. Но важно не переусердствовать и не развести излишнюю сырость в вазоне.