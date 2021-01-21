Кадыров потребовал от ООН и ОБСЕ выдать Закаева чеченским властям

Влада Некрасова

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от международных организаций выдачи террориста Ахмеда Закаева, который проживает сейчас в Великобритании.

Как сообщает ЧГТРК «Грозный», Кадыров назвал Закаева террористом № 1. Такой вывод, говорится в сообщении «Грозного» в Инстаграме», глава Чеченской Республики сделал исходя из того, что Закаев является активным сторонником «ИГИЛ» (запрещенной в России террористической организации) и ее члена Аслана Бютукаева, который ранее был ликвидирован на окраине села Катар-Юрт.

«Призываю международные правозащитные организации выдать местоположение Закаева, чтобы судить его по всей строгости закона», — заявил руководитель региона в ходе прямого эфира в соцсети вместе с командиром полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Ахмата Кадырова Замидом Чалаевым.

По словам Кадырова, бывший премьер запрещенной в России организации «Ичкерия» Закаев должен быть выдан чеченским властям.

«Обращаюсь в ООН, в Совет безопасности, ОБСЕ… по всем инстанциям, выдайте этого шакала. Мы его будем судить по всей строгости закона», — заявил Кадыров.