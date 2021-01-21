Китайские эксперты: Пекин наказал Помпео долларом

Влада Некрасова

Практически сразу после того, как Джо Байден вступил в должность президента США, Пекин обнародовал список из 28-ми американских политиков, против которых вводятся китайские санкции. Ресурс Global times пообщался с экспертами и выяснил у них реальные цели наказания государственных деятелей Соединённых Штатов.

Среди попавших в китайский санкционный список лиц высокопоставленные чиновники «трамбовкой» администрации США. Например, экс-Госсекретарь Майк Помпео, бывшие советники по торговым вопросам Питер Наварро, по безопасности Роберт О’Брайен, а также Мэттью Поттингер и Стив Бэннон, которые отвечали за антикитайскую стратегию Белого дома, уточняет издание.

Этим и другим фигурантам санкционного списка, а также их близким родственникам отныне ограничен въезд в Китай, Гонконг и Макао. Кроме того, фирмам и компаниям с их участием запрещено вести бизнес в КНР, отмечается в материале.

Опрошенные Global times эксперты полагают, что таким способом Пекин не только наказал политиков, годами «отравлявших» китайско-американские отношения, но и дополнительно обозначил «красные линии» перед Вашингтоном.

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Дяо Дамин из Народного университета Китая обратил внимание, что под удар попали только те, кто последовательно рушил диалог между КНР и США. Внесение этих лиц в санкционный список пошлёт сигнал всем, что такое поведение не останется без внимания Пекина.

В то же время учёный подчеркнул, что «наказанию» подверглись ушедшие в отставку американские политики. Таким образом, Китай продемонстрировал нежелание заранее «отравлять» отношения с новой администрацией США.

Профессор Дипломатической академии КНР Ли Хайдун уверен, что санкции можно рассматривать как предупреждение тем, кто будет определять внешнюю политику США. Все должны понимать, что неуважение к коренным интересам Китая и откровенная грубость не останутся без последствий, пояснил учёный.

В Китае знают о практике высокопоставленных американских чиновников переходить в бизнес после ухода с госслужбы. Тем, кто попал в санкционный список, будет ограничено пространство для предпринимательского манёвра. Их накажут долларом, считает эксперт Академии общественных наук Китая Люй Сян. Экономики КНР и США настолько сильно связаны, что заниматься коммерцией без Китая почти невозможно, резюмировал специалист.