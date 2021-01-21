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Князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский и его жена Кристина впервые стали родителями

Князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский и его жена Кристина впервые стали родителями

В семье 43-летнего наследника династии грузинских монархов Багратиони Хуана Багратиони-Мухранского и его 31-летней супруги Кристины Дзидзигури случилось пополнение. Вчера на свет появился их первенец — сын, которого назвали Багратом.

Эта радостная новость была опубликована на официальной странице грузинского князя в инстаграме, а сопровождал ее первый снимок счастливых родителей с новорожденным малышом, сделанный в больничной палате.


Князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский с женой Кристиной и новорожденным сыном Багратом

Сегодня, 19 января, в славянский праздник Богоявления, родился наш сын Баграт! Поздравляю вас с Крещением!

— сообщил Багратиони-Мухранский.

Кристина Дзидзигури также опубликовала в своем инстаграме несколько первых снимков с новорожденным малышом, в котором не только поделилась радостью, но и не забыла поздравить всех верующих подписчиков с важным христианским праздником — Крещением.


Напомним, что о скором пополнении в семье князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский сообщил незадолго до Нового года также на своей странице в инстаграме. Наследник династии грузинских монархов, который родился и провел большую часть своей жизни в Испании, и обладательница титула "Мисс Грузия — 2008" поженились в 2014 году. Свадьба прошла в Испании, а через четыре года после этого супруги обвенчались на своей исторической родине, в Грузии.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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