Князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский и его жена Кристина впервые стали родителями

Вадим Карасев

В семье 43-летнего наследника династии грузинских монархов Багратиони Хуана Багратиони-Мухранского и его 31-летней супруги Кристины Дзидзигури случилось пополнение. Вчера на свет появился их первенец — сын, которого назвали Багратом.

Эта радостная новость была опубликована на официальной странице грузинского князя в инстаграме, а сопровождал ее первый снимок счастливых родителей с новорожденным малышом, сделанный в больничной палате.





Князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский с женой Кристиной и новорожденным сыном Багратом

Сегодня, 19 января, в славянский праздник Богоявления, родился наш сын Баграт! Поздравляю вас с Крещением!

— сообщил Багратиони-Мухранский.

Кристина Дзидзигури также опубликовала в своем инстаграме несколько первых снимков с новорожденным малышом, в котором не только поделилась радостью, но и не забыла поздравить всех верующих подписчиков с важным христианским праздником — Крещением.





Напомним, что о скором пополнении в семье князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский сообщил незадолго до Нового года также на своей странице в инстаграме. Наследник династии грузинских монархов, который родился и провел большую часть своей жизни в Испании, и обладательница титула "Мисс Грузия — 2008" поженились в 2014 году. Свадьба прошла в Испании, а через четыре года после этого супруги обвенчались на своей исторической родине, в Грузии.



