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Когда отмечать Пасху в 2021 году

Когда отмечать Пасху в 2021 году

Пасха — самый большой, светлый и важный праздник в православном христианстве. Каждый верующий человек должен заранее знать, когда в 2021 году будет отмечаться Воскресение Христа, чтобы правильно к нему подготовиться.


Этот праздник стоит особняком — он не относится ни к великим, ни к двунадесятым. Он и есть само воплощение православной веры. Пасха — день, когда все в мире пропитано любовью Господа и чистой добротой.

Подготовка к празднику Воскресения

Пасха — это самый важный и светлый праздник в году, но он требует определенной подготовки. Речь идет о Великом посте, который в 2021 году начнется 15 марта, а закончится 1 мая. Это будет полтора месяца строжайшего воздержания и молитв.

Чтобы почувствовать всю силу праздника Пасхи, необходимо пережить все трудности, которые готовит нам пост. Он поможет приблизиться к Богу и к пониманию всей важности праздника. В период поста нужно чаще молиться, посещать храм, исповедоваться в грехах и принимать таинство причащения.

Когда будет Пасха в 2021 году


Пасха наступает сразу после окончания поста. Последний день поста — Великая суббота 1 мая, значит, Пасха в 2021 году выпадает на воскресенье 2 мая

В этот день принято радоваться, поздравлять знакомых, друзей и дальних родственников. На Пасху нельзя грустить, мстить, злиться и завидовать. Нужно оставить все самое плохое позади и проявить все самое лучшее в себе.

В этот праздник стоит читать благодарственные молитвы, посещать церковь, быть рядом с семьей, совершать добрые поступки. Самое главное — помнить, что это не тот день, когда стоит заниматься домашними делами. Все важнейшие приготовления должны проводиться на Страстной неделе.

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По материалам: dailyhoro.ru

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