Колледжи и учреждения допобразования Москвы возвращаются к обычному режиму работы – Сергей Собянин

Влада Некрасова

Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом глава города написал в своем блоге.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2–4 тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря. Ощутимо снизилась и госпитализация – 1200–1300 человек в день против 1500–1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тысячи человек – минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тысяч коек», – написал мэр.

Сергей Собянин отметил, что значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тысяч москвичей.

«В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения», – подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр столицы сообщил, что транспортные карты учащихся будут разблокированы и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

«Однако в связи с тем, что по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля 2021 г., до этой же даты продлевается «дистант» и в вузах, подведомственных Правительству Москвы. Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России», – уточнил Сергей Собянин.

Также, по его словам, отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.