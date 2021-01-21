Комитет Госдумы одобрил запрет восстановления лицензий на недра

Влада Некрасова

В законодательстве могут установить прямой запрет на восстановление лицензии на недропользование, если ранее деятельность по ней была полностью прекращена. Такой законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал к принятию в первом чтении.

Сейчас предусмотрено три вида отмены или ограничения лицензии на недра. Это приостановление, сокращение или полный запрет права пользования. При этом Закон «О недрах» предусматривает возможность восстановления временно ограниченной промышленной деятельности, если основания для таких ограничений исчерпаны. Если же деятельность по лицензии уже запрещена, то она не подлежит восстановлению.

Условия недропользования предлагают уточнить законом

По словам директора Департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды Алексея Орла, судебная практика последних лет складывалась негативно для государственного регулирования. Юрлица, которые уже были лишены права на производственную деятельность, обращались в суд, который, как правило, решал дело в их пользу. Это связано с недостаточно чёткими формулировками в законе о недрах, отметил Алексей Орёл.

В связи с этим законопроект предлагает установить прямой запрет на восстановление лицензий, если право пользования по этой лицензии было полностью прекращено. На заседании Комитета по природным ресурсам законопроект поддержали и рекомендовали к принятию в первом чтении.

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