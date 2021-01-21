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Квир-дизайнер, символизм цвета и яркие аксессуары: разбираем главные образы с инаугурации Джо Байдена

Квир-дизайнер, символизм цвета и яркие аксессуары: разбираем главные образы с инаугурации Джо Байдена

В отсутствие крупных церемоний и вечеринок инаугурация нового президента США вчера стала настоящей компенсацией за тихие месяцы локдауна и подарком для светских изданий, которые уже утомились писать про домашние концерты звезд и лучшие джоггеры сезона.

Церемония вступления Джо Байдена в должность стала и парадом звезд, и модным событием. И если первая леди Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис придерживались делового дресс-кода (хотя и их наряды несли определенные зашифрованные послания), то вот звезды, кажется, оторвались за все пропущенные красные дорожки.

Так, Леди Гага, которой выпала честь исполнить гимн, перед церемонией появилась в белоснежном кейпе Givenchy — за время правления Дональда Трампа этот цвет стал настоящим символом демократов, а также женского сопротивления 45-му президенту США в конгрессе. На сцену певица поднялась в платье с пышной розовой юбкой Schiaparelli, а закрытый верх наряда был украшен крупной брошью в виде голубя мира.


Леди Гага






Белому цвету отдала предпочтение и Дженнифер Лопес, которая также выступала на церемонии. На сцену она поднялась в костюме Chanel. Последовала традиции и Кэти Перри, которая участвовала в вечернем концерте. Она выбрала костюм со шлейфом Thom Browne.



Дженнифер Лопес


Дженнифер Лопес и Алекс Родригес



Кэти Перри
Кэти Перри и Орландо Блум

Камала Харрис, которая теперь официально стала первой женщиной на посту вице-президента США, тоже уделила внимание символизму. Клятву она приносила в фиолетовом пальто Christopher John Rogers. 27-летний темнокожий дизайнер является квир-персоной, и его называют одним из главных подающих надежды молодых модельеров.


Камала Харрис

В 2020 году он получил награду CFDA, а сейчас уже довольно популярен среди звезд (в его нарядах появлялись ранее, например, Мишель Обама и Лиззо). Свой бренд он основал в 2016 году. Фиолетовый Камала выбрала, похоже, тоже неслучайно. Именно такой оттенок получается, если смешать красный и синий (цвета Республиканской и Демократической партий), и вице-президент явно дала понять, что новая администрация постарается объединить американский народ. Дополнен образ был жемчужным колье от американского дизайнера с пуэрториканскими корнями Вильфредо Росадо.



На вечернем приеме Харрис сменила наряд и появилась на публике в элегантном черном пальто-смокинге Sergio Hudson.


Камала Харрис с мужем

Первая леди Джилл Байден появилась на церемонии в голубом твидовом платье и пальто нью-йоркской марки Markarian. Она тоже решила поддержать молодой бренд — основан он был дизайнером Александрой О'Нил в 2017 году. Близкий к синему голубой оттенок символизировал, конечно, и принадлежность к Демократической партии. Но кроме того, цвет является символом безмятежности и стабильности, так что и это можно считать обещанием избирателям.


Джилл Байден
Джилл и Джо Байден


На вечернем приеме Джилл Байден появилась в белом платье Gabriela Hearst. Интересно, что новая первая леди повторила палитру, которую для инаугурации выбрала ее предшественница. Напомним, что на церемонии четыре года назад Мелания Трамп была в голубом платье Ralph Lauren, а на приеме — в белом вечернем платье Herve Pierre.



Джилл и Джо Байден с семьей
Дональд и Мелания Трамп

Но эту церемонию чета Трамп решила проигнорировать, нарушив вековую традицию. А вот бывший президент США Барак Обама с супругой Мишель пришли поддержать Байдена. Мишель появилась на публике в наряде винного оттенка Sergio Hudson (стоит отметить, что Обама давно с симпатией относится к этому бренду и уже ранее появлялась в костюмах этой марки на публике).


Барак и Мишель Обама

Еще одной яркой героиней церемонии стала 22-летняя поэтесса Аманда Горман. Девушка не только установила рекорд, став самой юной поэтессой, принявшей участие в инаугурации президента США, но и впечатлила всех эффектным модным образом. Аманда появилась в ярко-желтом пальто Prada, а дополнял образ красный атласный обруч для головы.


Аманда Горман


Какие образы понравились вам больше всего?

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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