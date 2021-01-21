Лунный день сегодня 21 января 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика ночного светила переменчива, и ее важно использовать себе во благо. Рекомендации астрологов помогут найти верный путь к успеху и не остановиться в шаге от победы.

В четверг энергетика пространства будет благоприятной для любых дел и начинаний. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют одиноким сердцам привлекать любовь, чтобы позабыть об одиночестве. В этот день удача будет на стороне смелых и позитивно настроенных людей.

Фаза Луны: 9 лунный день сменится 10 лунными сутками в 11:45 по московскому времени. Рост Луны в Тельце — удачное время для решения вопросов, связанных с финансами. Сутки будут благоприятными и для других дел, особенно если не торопиться и следовать планам.

Магнитные бури 21 января: магнитосфера Земли находится вне досягаемости солнечных ветров.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

творческая работа;вдумчивость;доброжелательность;романтические отношения;уверенность;финансовые операции.лень;грусть;невыполнение обещаний.

В четверг под влиянием Тельца будут благоприятными любые дела, связанные с землей, в том числе уход за домашними растениями. Астрологи рекомендуют выделить время для наведения порядка в жилище, чтобы чувствовать себя комфортно и отдыхать, наслаждаясь уютом. Уместными будут семейные ужины, за которыми получится укрепить родственные связи.

Что надеть в этот четверг

Цветами удачи этого дня считаются оттенки желтого. Сосредоточиться на работе поможет цвет охры, а генерировать новые идеи и развиваться в творческой среде — янтарный и золотистый. День пройдет проще и на волне позитива, если отказаться от красного и черного, а также предпочесть одежду без резких геометрических узоров. Талисманами этого дня выступят сардоникс и янтарь, а украшения лучше всего выбирать из природного материала.

Любовь и отношения 21 января

В этот день опасность представляют ссоры и конфликты, которые могут стать причиной вражды в коллективе и длительных обид со стороны близких людей. В четверг нужно не бояться компромиссных решений, избегая любых проявлений агрессии. Терпимость и доброжелательность помогут сохранить мир в семье и дружеские отношения в коллективе.

Тем, кто хочет обрести вторую половинку, астрологи рекомендуют проявить себя, не бояться демонстрации чувств и не закрываться в себе. Справиться со страхом помогут упражнения по повышению самооценки, а также смена имиджа.

Финансы и работа в 10 лунный день

В четверг запланированные финансовые операции и сделки проходят без проблем и неприятностей. Астрологи рекомендуют исключить спешку, чтобы не допускать ошибок в документах, а также не менять решения спонтанно.

Работа в коллективе будет продвигаться без задержек, если заранее договориться о разделении труда и не бояться искать компромиссные решения. День будет удачным и для творческих поисков — в эти сутки есть шанс превратить любимое хобби в прибыльный бизнес.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Позитивные эмоции не покинут вас, если с утра четверга настроиться на успех и верить в себя. В этот день хорошее настроение будет двигателем прогресса, а значит, нужно обходить стороной агрессивно настроенных людей. Поддержать хорошее самочувствие позволят умеренные физические нагрузки, а также сбалансированное питание.