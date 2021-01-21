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Минсельхоз взялся за яйца, макароны и картофель

Минсельхоз взялся за яйца, макароны и картофель

Минсельхоз РФ рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. Как сообщало ИА Newstes, вопросы ценообразования на базовые продукты питания обсуждались 20 января на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК.

На заседании был отмечен рост цен на отдельные категории продовольственных товаров. В тот же день Росстат сообщил о росте цен на продовольствие в различных региона России.

«Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель с тем, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения», — отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что для защиты внутреннего рынка и стабилизации цен правительство РФ приняло решение о введении пошлин на экспорт масличных и зерновых. По оценке Минсельхоза, их действие позволит обеспечить отечественные предприятия животноводства и переработки доступным сырьем и кормами и не допустить скачкообразного роста цен на конечную продукцию.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о направлении средств, полученных государством от введения пошлины на экспорт зерна, на поддержку предприятий растениеводства», — добавили в министерстве.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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