Минсельхоз взялся за яйца, макароны и картофель
Минсельхоз РФ рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. Как сообщало ИА Newstes, вопросы ценообразования на базовые продукты питания обсуждались 20 января на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК.
На заседании был отмечен рост цен на отдельные категории продовольственных товаров. В тот же день Росстат сообщил о росте цен на продовольствие в различных региона России.
В министерстве напомнили, что для защиты внутреннего рынка и стабилизации цен правительство РФ приняло решение о введении пошлин на экспорт масличных и зерновых. По оценке Минсельхоза, их действие позволит обеспечить отечественные предприятия животноводства и переработки доступным сырьем и кормами и не допустить скачкообразного роста цен на конечную продукцию.