Московский омбудсмен назвала недопустимым манипулировать детьми в политических целях

Вадим Карасев

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская назвала недопустимым использование детей в своих политических целях. Омбудсмен отмечает, уважает право каждого человека на выражение своей гражданской позиции, но не в случае с несовершеннолетними.

"Манипуляторы прячутся за страницами-ботами в соцсетях - они-то знают последствия. А дети обычно не знают. Еще они не знают самих технологий манипулирования, не понимают, как виртуозно используют их возрастную психологию политтехнологи, не видят на какие эмоциональные точки те нажимают, чтобы хотелось крушить и все отрицать. Но нажимают - уже сегодня во всех соцсетях, где фактически живет молодежь, все эти технологии налицо", - пишет в Facebook Ярославская.

Омбудсмен отмечает, что родителям следует больше общаться с детьми и разъяснять им истинные намерения манипуляторов и рассказать им, что когда они станут взрослее, то смогут сделать свой осознанный политический выбор без зомбирования. В заключение Ярославская призывает взрослых не нарушать права детей и не вовлекать их в противоправные действия.

"Как Уполномоченный по правам ребенка в Москве я хочу, чтобы права детей не нарушались взрослыми, чтобы никто не вовлекал их в противоправные действия, в наркоманию и другие опасные дела, которые несут риск для их здоровья и психики. И хочу, чтобы каждый взрослый понес наказание за нанесенный вред ребенку. И каждому ребенку я буду помогать в полной мере, всеми своими силами. Поберегите детей!", - пишет омбудсмен.