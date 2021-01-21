Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » МВД России: Возможно раскачивание ситуации, как в Белоруссии и Киргизии

МВД России: Возможно раскачивание ситуации, как в Белоруссии и Киргизии

МВД России: Возможно раскачивание ситуации, как в Белоруссии и Киргизии

Полиция не допустит несанкционированных акций в России, об этом сегодня, 21 января, заявил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой, не исключив попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране по примеру событий в Белоруссии и Киргизии.

«Анализ событий, в том числе и в странах ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать некую напряженность в общественно-политическом плане, в том числе и в столице нашей страны — городе Москве. Много появляется интересантов из-за рубежа, политических партий, квазиполитиков, которые в ходе своей деятельности стараются раскачать ситуацию в год важного политического цикла, большого количества выборов по субъектам, депутатов в Госдумы», — отметил Горовой в ходе своего выступления на коллегии ГУ МВД Москвы.
«Мы должны проанализировать работу наших коллег за рубежом, проанализировать все то, что происходило в Москве летом 2019 года. На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране», — сказал он.

Первый замминистра внутренних дел подчеркнул, что полиция будет привлекать к ответственности за призывы к участию в незаконных акциях, заявленных сторонниками блогера Алексея Навального на 23 января.

Как ранее сообщало ИА Newstes, Генпрокуратура РФ ориентировала сотрудников правоохранительных органов на пресечение незаконных акций 23 января, к которым призывают сторонники блогера-оппозиционера Алексея Навального, находящегося в столичном СИЗО «Матросская тишина». По требованию надзорного органа должен быть также ограничен доступ к сайтам с призывами выйти на несанкционированные митинги и шествия.

Роскомнадзор уже направил руководству социальных сетей «ВКонтакте» и TikTok требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий и удалить призывы к участию в несанкционированных протестах.

17 января Навальный вернулся из Германии в Россию и был задержан в аэропорту. Позже он был отправлен в СИЗО «Матросская тишина» до суда, который решит вопрос о замене ему условного срока по «делу Ив Роше».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Простые симоронские ритуалы на позитивные перемены
Простые симоронские ритуалы на позитивные перемены
Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Квир-дизайнер, символизм цвета и яркие аксессуары: разбираем главные образы с инаугурации Джо Байдена
Квир-дизайнер, символизм цвета и яркие аксессуары: разбираем главные
МВД России: Возможно раскачивание ситуации, как в Белоруссии и Киргизии
МВД России: Возможно раскачивание ситуации, как в Белоруссии
"Сергей подмигнул мне — мол, присоединяйся": подруга любовницы Тарзана о его измене Королевой
"Сергей подмигнул мне — мол, присоединяйся": подруга любовницы
Загадываем желания весь день 21 января 21 года 21 века
Загадываем желания весь день 21 января 21 года 21 века
Новый «Мир Юрского периода» объединит все фильмы франшизы
Новый «Мир Юрского периода» объединит все фильмы франшизы
Гормон мелатонин помогает при химиотерапии опухолей
Гормон мелатонин помогает при химиотерапии опухолей
Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из США
Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из США
Студенты создали видеоигру «Убей политиков из „Альтернативы для Германии“»
Студенты создали видеоигру «Убей политиков из „Альтернативы для
В Липецкой области создадут 27 центров «Точка роста»
В Липецкой области создадут 27 центров «Точка роста»
Советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями пройдут обучение в МДЦ «Артек»
Советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими

Топ на сегодня

Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает Насте Каменских оставаться в форме
Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает
"Главный лохотрон". В Кремле отреагировали на фильм о богатствах Путина
"Главный лохотрон". В Кремле отреагировали на фильм о богатствах
Движение на Запад: чем обернется для Грузии вступление в НАТО?
Движение на Запад: чем обернется для Грузии вступление в НАТО?
Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом вокруг его имени: "Она живет в кошмаре"
Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом
В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического университета начал работу агрокласс
В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического

Еще по теме

Более 20 уголовных дел возбуждено из-за нарушений в ходе избирательной кампании
Замглавы МВД рассказал ВК ООН об опыте страны по работе с беженцами
Нарушения на акциях протеста будут строго пресекаться — МВД РФ
В МВД РФ сообщают о снижении уровня преступности в день голосования