МВД России: Возможно раскачивание ситуации, как в Белоруссии и Киргизии

Лидия Мартынова

Полиция не допустит несанкционированных акций в России, об этом сегодня, 21 января, заявил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой, не исключив попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране по примеру событий в Белоруссии и Киргизии.

«Анализ событий, в том числе и в странах ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать некую напряженность в общественно-политическом плане, в том числе и в столице нашей страны — городе Москве. Много появляется интересантов из-за рубежа, политических партий, квазиполитиков, которые в ходе своей деятельности стараются раскачать ситуацию в год важного политического цикла, большого количества выборов по субъектам, депутатов в Госдумы», — отметил Горовой в ходе своего выступления на коллегии ГУ МВД Москвы.

«Мы должны проанализировать работу наших коллег за рубежом, проанализировать все то, что происходило в Москве летом 2019 года. На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране», — сказал он.

Первый замминистра внутренних дел подчеркнул, что полиция будет привлекать к ответственности за призывы к участию в незаконных акциях, заявленных сторонниками блогера Алексея Навального на 23 января.

Как ранее сообщало ИА Newstes, Генпрокуратура РФ ориентировала сотрудников правоохранительных органов на пресечение незаконных акций 23 января, к которым призывают сторонники блогера-оппозиционера Алексея Навального, находящегося в столичном СИЗО «Матросская тишина». По требованию надзорного органа должен быть также ограничен доступ к сайтам с призывами выйти на несанкционированные митинги и шествия.

Роскомнадзор уже направил руководству социальных сетей «ВКонтакте» и TikTok требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий и удалить призывы к участию в несанкционированных протестах.

17 января Навальный вернулся из Германии в Россию и был задержан в аэропорту. Позже он был отправлен в СИЗО «Матросская тишина» до суда, который решит вопрос о замене ему условного срока по «делу Ив Роше».