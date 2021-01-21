На Украине и в России по разному смотрят на примирение «за один день»
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина и Россия могут «прекратить конфликт всего за один день».
Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24», отметив, что для примирения двух стран нужна политическая воля президента РФ Владимира Путина.
Арестович добавил, что в связи с этим возлагает надежды на санкции, давление Европы и политику нового президента США Джо Байдена, которая, по его словам, может «положить начало позитивным сдвигам».
Это заявление уже вызвало реакцию в Москве. Ее в интервью НСН озвучил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он согласился с тем, что Россия и Украина могут помириться за один день, однако отметил, что инициатива должна исходить со стороны Киева, так как «Россия ни с кем не ссорилась».
Российский сенатор считает, что примирение двух стран возможно лишь при одном условии — если в Киеве будет нормальная демократическая власть, настроенная на добрососедские отношения без каких-либо территориальных претензий к России.
Отметим, что высказывания Алексея Арестовича, который позиционирует себя в качестве военного эксперта, подвергаются критике не только в России, но и в самой Украине.
Как сообщало ИА Newstes, ранее заместитель секретаря СНБО Украины генерал-майор Сергей Кривонос обвинил Арестовича в том, что тот в августе 2018 года завел группу снайперов ВСУ на минное поле, в результате чего двое из них погибли и еще трое были ранены.