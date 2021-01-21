На Украине и в России по разному смотрят на примирение «за один день»

Лидия Мартынова

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина и Россия могут «прекратить конфликт всего за один день».

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24», отметив, что для примирения двух стран нужна политическая воля президента РФ Владимира Путина.

«Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире — президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках», — отметил он.

Арестович добавил, что в связи с этим возлагает надежды на санкции, давление Европы и политику нового президента США Джо Байдена, которая, по его словам, может «положить начало позитивным сдвигам».

Это заявление уже вызвало реакцию в Москве. Ее в интервью НСН озвучил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он согласился с тем, что Россия и Украина могут помириться за один день, однако отметил, что инициатива должна исходить со стороны Киева, так как «Россия ни с кем не ссорилась».

Российский сенатор считает, что примирение двух стран возможно лишь при одном условии — если в Киеве будет нормальная демократическая власть, настроенная на добрососедские отношения без каких-либо территориальных претензий к России.

«А если они при этом говорят, что возлагают надежду на Байдена, который будет оказывать давление на Россию, то ни о каком примирении речи быть не может. Сначала пусть эти деятели посмотрят за своей риторикой. Говорить подобные вещи и рассчитывать, что Россия пойдет им навстречу в каких-то вопросах. Смешно», — заявил представитель Совфеда.

Отметим, что высказывания Алексея Арестовича, который позиционирует себя в качестве военного эксперта, подвергаются критике не только в России, но и в самой Украине.

Как сообщало ИА Newstes, ранее заместитель секретаря СНБО Украины генерал-майор Сергей Кривонос обвинил Арестовича в том, что тот в августе 2018 года завел группу снайперов ВСУ на минное поле, в результате чего двое из них погибли и еще трое были ранены.