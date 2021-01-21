НБА разместит охранников в центре площадки, чтобы избежать контактов игроков до и после матчей

Влада Некрасова

Начиная с сегодняшнего игрового дня НБА будет размещать охранников в центре площадки, секьюрити будут наблюдать за поведением игроков на арене до и после матча.Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, охрана будет следить, чтобы во время разминки и сразу по окончании встречи игроки противоположных команд не контактировали друг с другом.С недавнего времени лига ужесточила правила по профилактике коронавируса.Запрещены рукопожатия и объятия, баскетболисты должны соблюдать дистанцию в 6 футов (1,83 метра) до и после матчей. Игроки также обязаны носить маски.