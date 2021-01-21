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НБА разместит охранников в центре площадки, чтобы избежать контактов игроков до и после матчей

НБА разместит охранников в центре площадки, чтобы избежать контактов игроков до и после матчей
Начиная с сегодняшнего игрового дня НБА будет размещать охранников в центре площадки, секьюрити будут наблюдать за поведением игроков на арене до и после матча.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, охрана будет следить, чтобы во время разминки и сразу по окончании встречи игроки противоположных команд не контактировали друг с другом.

С недавнего времени лига ужесточила правила по профилактике коронавируса.
Запрещены рукопожатия и объятия, баскетболисты должны соблюдать дистанцию в 6 футов (1,83 метра) до и после матчей. Игроки также обязаны носить маски.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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