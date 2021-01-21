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Новый «Мир Юрского периода» объединит все фильмы франшизы

Новый «Мир Юрского периода» объединит все фильмы франшизы

Американский кинематографист Колин Треворроу заявил, что грядущий фильм "Мир Юрского периода: Господство" объединит франшизу, стартовавшую в 1993 году с оригинального фильма режиссера Стивена Спилберга. Об этом пишет сайт Comicbook.
 
Треворроу отметил, что воспринимает третью часть "Мира Юрского периода" в качестве кульминации единой истории, начавшейся почти три десятилетия назад. Режиссер добавил, что зрители, возможно, остались в некотором недоумении, когда посмотрели последнюю на данный момент картину оригинальной франшизы. Новый фильм исправит это.
 
"Вторая трилогия несколько отличается от первой. На этот раз перед нами то, что принято называть сериализованной историей. Но можно не сомневаться в том, что если дать современным детям посмотреть сразу шесть фильмов "Мира Юрского периода", то они с большой вероятностью будут воспринимать все картины как одну большую историю", — сказал кинематографист.
 
Премьера нового "Мира Юрского периода", напомним, должна состояться девятого июня 2022 года. В проекте поучаствовали многие исполнители, снимавшиеся в самом первом фильме франшизы — среди них Джефф Голдблюм, Сэм Нил и Лора Дерн. Режиссер Колин Треворроу подчеркнул, что ветераны "Мира Юрского периода" будут принимать активное участие в происходящем на экране, то есть, речь не идет о стандартных камео, как это часто бывает в подобных случаях.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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