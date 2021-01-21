Операции с жильём отбывающих наказание осуждённых предлагают запретить

Лидия Мартынова

Любые операции с жильём осужденного, пока он отбывает наказание, могут попасть под запрет. Инициированный Правительством проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в весеннюю сессию.

По действующему законодательству суд должен озаботиться охраной имущества осуждённого, пока тот находится в местах лишения свободы. Конституционный суд счёл эту норму не соответствующей основному закону, поскольку она не закрепляет конкретных мер по охране остающегося без присмотра жилого помещения осужденного, а также не определяет, на кого может быть возложена обязанность принимать подобные меры и за счет каких источников финансировать охрану.

Предлагается изложить часть вторую статьи 313 УПК в новой редакции, согласно которой при наличии у осужденного имущества или жилого помещения, остающихся без присмотра, суд разрешает вопрос о принятии мер по обеспечению сохранности указанных имущества или жилого помещения в соответствии с требованиями статьи 313.1 УПК.

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Для сохранности жилого помещения могут вводиться такие меры, как запрет для Росреестра и его региональных подразделений осуществлять госрегистрацию перехода, ограничения права и обременения жилого помещения осужденного без его личного участия, для МВД — регистрировать граждан в жилом помещении без личного участия осужденного.

Если принятие определённых судом мер возлагается на органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления в рамках исполнения этими органами полномочий, предусмотренных законодательством, расходы, связанные с их обеспечением, будут осуществляться за счёт средств соответствующего бюджета. В остальных случаях расходы будут осуществляться за счёт осуждённого.

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