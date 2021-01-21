Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»

Анастасия Иванова

Венгрия стала первой страной Европейского союза, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавирусной инфекции Covid-19, в то время как премьер-министр Виктор Орбан пытается ускорить выход страны из эпидемиологического кризиса, передаёт сегодня, 21 января, Reuters.

Венгерский фармацевтический регулятор одобрил вакцину «Спутник V» для экстренного использования, сообщил директор агентства Матяш Сентивани в эфире государственного телевидения.

Ранее премьер Виктор Орбан потребовал ускорить регистрацию российской вакцины в обход ЕС, хотя Брюссель пока не разрешил её использование.

Правительство в Будапеште также изучает возможность закупки китайской вакцины у компании Sinopharm, отмечает британское информагентство.

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Венгрии, подтвердил ранее в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Медпрепарат зарегистрирована Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI) в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии, отметили в РФПИ. По аналогичной процедуре вакцина ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

Как сообщало ИА Newstes, в конце прошлого года поступила информация о том, что Венгрия не будет покупать у России вакцину от Covid-19 из-за того, что в РФ «нет достаточных мощностей для производства» препарата. Агентство Reuters со ссылкой на главу аппарата премьер-министра страны Виктора Орбана 31 декабря утверждало, что Будапешт предпочитает приобретать вакцину либо через механизм закупок Евросоюза, либо напрямую из Китая. «В России не хватает производственных мощностей», — сказал Гергей Гуляс в беседе с местной телекомпанией ATV. — Венгрия была рада принять участие в испытаниях российской вакцины, но крупномасштабные закупки вакцин должны быть частью процесса в ЕС или из Китая».

28 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну прибыла пробная партия из 6 тыс. доз российской вакцины «Спутник V».

Напомним, Министерство здравоохранения РФ в августе зарегистрировал вакцину «Спутник V» для профилактики коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. С того времени проводились фазы её клинических исследований в Белоруссии, Венесуэле, Объединённых Арабских Эмиратах и ряде других стран.