Почти 0,5 млн новых случаев Covid-19 в мире зарегистрировано за сутки

Алексей Вольцев

Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 94,96 млн, увеличившись за 20 января более чем на 496 тысяч.

Согласно опубликованным в ночь на 21 января данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло почти на 13 тысяч, превысив 2,05 млн.

По состоянию на 22:36 мск 20 января в ВОЗ поступили сведения о 94 963 847 инфицированных и 2 050 857 умерших. Число заразившихся увеличилось на 496 206, умерших — на 12 933.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (221 369), на втором месте — регион Европы (193 242), на третьем — Юго-Восточная Азия (26 470).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 23 884 299. Далее следуют Индия (10 595 660), Бразилия (8 511 770), Россия (3 633 952), Великобритания (3 466 853), Франция (2 890 012), Италия (2 400 598), Испания (2 370 742), Германия (2 068 002), Колумбия (1 923 132), Аргентина (1 807 428) и Мексика (1 649 502).