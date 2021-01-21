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Подставка под бутылку в виде мельницы

Подставка под бутылку в виде мельницы

Если вы умеете работать с газетными трубочками, то вам не составит труда сделать замечательный подарок. Он подойдет для папы, дяди или коллеги по работе. Если же ни разу не сталкивались с газетными трубочками, то здесь нет ничего сложного

Для работы понадобится:


Газеты или журналы.
Спица длинная.
Клей ПВА.
Тонкая резинка.


Ход работы:


Для начала нужно сделать много трубочек из газет. Для этого берем лист газеты или журнала, разрываем на длинные полоски шириной от 8 до 10см. Затем с угла этой полоски кладем трубочку и на нее по спирали начинаем накручивать газету. Должна получиться тонкая длинная трубочка. Таких трубочек должно быть достаточное количество. Их можно покрасить заранее в тот цвет, который хотите, либо окрасить уже готовую работу.
Приступаем к работе. Возьмем 8 палочек и сложим их крест, накрест по 4 штуки. Возьмем еще одну палочку, ее нужно согнуть пополам, накинем ее на четыре палочки, перекрутим и на другие 4, снова перекрутим. Так делаем три ряда. Должно получиться донышко, где 4 лучика, обмотаны тремя рядами одной лозы. Далее продолжаем плести, но сейчас нужно лучики из 4-х палочек разделить пополам и проплести еще три ряда. Сейчас получилось уже 8 лучиков. После этого каждые парные лучики разделяем пополам и плетем уже по одной палочке, оплетая каждую. Если палочка, которой оплетаем заканчивается, добавляем ее другой, вставляя одну в другую с помощью клея.
В саму работу можно добавить и основные лучики, которые обматываем, чтобы не было длинных переплетений.
Плетем прямой плоский круг, до нужного вам размера. Обычно получается примерно 26-30см в диаметре.
После того как круг готов, последнюю палочку нужно закрепить с помощью клея. А основные палочки, которые оплетали можно так и оставить лучиками.
Ставим в середину бутылку коньяка, шампанского или другого подарочного алкоголя, и по его диаметру снизу вставляем палочки в щели готового круга, через 2-3см. Снизу начинаем уплетать бутылку, ее не убираем, чтобы плетение получилось ровным. Когда дошли до основания горлышка нужно остановиться.
Крыша мельницы делается очень просто, берется несколько палочек и сверху скрепляется резинкой. Затем разделывается, как шалаш и надевается сверху бутылки. Нужно следить чтоб через крышу ничего не было видно.
Дальше можно сделать декор, дверь мельницы из тех же трубочек. А главное лопасти мельницы. Они также делаются очень просто, берутся две длинные палочки, между ними приклеивается две короткие перекладины. Таких лопастей нужно четыре штуки. Закрепить их на самой мельнице под крышей или на самой крыше.
Можно также сделать заборчик, по кругу втыкаем короткие палочки, длинными в два или три ряда оплетаем их. Получается а-ля плетень.

Поделка готова, красивая мельница, внутри которой спрятана бутылка, а по периметру заборчика можно установить стопки. Настоящий мужской подарок.

# Интересное
По материалам: planktons

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