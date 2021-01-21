Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пользователи соцсетей затравили украинского футболиста за переход в российский клуб

Пользователи соцсетей затравили украинского футболиста за переход в российский клуб

Пользователи соцсетей негативно отнеслись к переходу украинского полузащитника Александра Нойока в клуб российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Оренбург". Многие назвали его предателем и не поскупились на десятки гневных комментариев под фото в Instagram.

На фотографии Нойок стоит с футболкой "Оренбурга". Часть фанатов возмутилась решением уроженца Херсона играть за российскую команду, но нашлись и те, кто поддержал полузащитника - они пожелали ему удачи в играх.

"Предатель, позор!", - написал пользователь sanych_89. "Он еще в сборную хотел. Туда ему и дорога", - прокомментировал снимок high_level_casual.

"Саня красавец! Большой удачи и много голов!!!!Жду в премьер-лиге", - поддержал спортсмена evgeniybudnik90.

Контракт с "Оренбургом" футболист подписал 20 января. Александр Нойок присоединился к российскому клубу на правах свободного агента после истечения срока действия договора с брестским "Динамо".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Храмовый комплекс исчезнувшего государства найден на юге Китая
Храмовый комплекс исчезнувшего государства найден на юге Китая
Великий князь Георгий Романов, потомок Николая II, обручился со своей возлюбленной Ребеккой Беттарини
Великий князь Георгий Романов, потомок Николая II, обручился со своей
Пользователи соцсетей затравили украинского футболиста за переход в российский клуб
Пользователи соцсетей затравили украинского футболиста за переход в
Простые симоронские ритуалы на позитивные перемены
Простые симоронские ритуалы на позитивные перемены
Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Квир-дизайнер, символизм цвета и яркие аксессуары: разбираем главные образы с инаугурации Джо Байдена
Квир-дизайнер, символизм цвета и яркие аксессуары: разбираем главные
МВД России: Возможно раскачивание ситуации, как в Белоруссии и Киргизии
МВД России: Возможно раскачивание ситуации, как в Белоруссии
"Сергей подмигнул мне — мол, присоединяйся": подруга любовницы Тарзана о его измене Королевой
"Сергей подмигнул мне — мол, присоединяйся": подруга любовницы
Загадываем желания весь день 21 января 21 года 21 века
Загадываем желания весь день 21 января 21 года 21 века
Новый «Мир Юрского периода» объединит все фильмы франшизы
Новый «Мир Юрского периода» объединит все фильмы франшизы
Гормон мелатонин помогает при химиотерапии опухолей
Гормон мелатонин помогает при химиотерапии опухолей
Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из США
Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из США

Топ на сегодня

Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает Насте Каменских оставаться в форме
Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает
Движение на Запад: чем обернется для Грузии вступление в НАТО?
Движение на Запад: чем обернется для Грузии вступление в НАТО?
В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического университета начал работу агрокласс
В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического
Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом вокруг его имени: "Она живет в кошмаре"
Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом
Украина договаривается о закупке вакцин у Индии
Украина договаривается о закупке вакцин у Индии

Еще по теме

Украинцы устроили грязную травлю Ракицкому за переход из «Шахтера» в «Зенит»
Тренером ФК «Мордовия» стал Дмитрий Черышев
"Ювентус" договорился о контракте с футболистом "Ливерпуля" Джаном - СМИ
Полузащитники Георгиев и Кулик покинули клуб ФНЛ "Оренбург"