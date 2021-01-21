Пользователи соцсетей затравили украинского футболиста за переход в российский клуб

Вадим Карасев

Пользователи соцсетей негативно отнеслись к переходу украинского полузащитника Александра Нойока в клуб российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Оренбург". Многие назвали его предателем и не поскупились на десятки гневных комментариев под фото в Instagram.

На фотографии Нойок стоит с футболкой "Оренбурга". Часть фанатов возмутилась решением уроженца Херсона играть за российскую команду, но нашлись и те, кто поддержал полузащитника - они пожелали ему удачи в играх.

"Предатель, позор!", - написал пользователь sanych_89. "Он еще в сборную хотел. Туда ему и дорога", - прокомментировал снимок high_level_casual.

"Саня красавец! Большой удачи и много голов!!!!Жду в премьер-лиге", - поддержал спортсмена evgeniybudnik90.

Контракт с "Оренбургом" футболист подписал 20 января. Александр Нойок присоединился к российскому клубу на правах свободного агента после истечения срока действия договора с брестским "Динамо".



