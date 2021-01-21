Приморских подростков приглашают на вебинары по финансовой грамотности

Влада Некрасова

Приморские школьники могут повысить свою финансовую грамотность. Центральный банк проводит для них онлайн-уроки. Ребята могут пообщаться с профессионалами финансового рынка и в режиме реального времени получить ответы на интересующие вопросы.

Для учащихся подготовили занятия по 19 темам, в том числе о личном финансовом планировании, использовании банковских карт, налогах и страховании. Впервые школьникам расскажут об основах инвестиционной грамотности, причем знания они получат из первых уст – от сотрудников Московской биржи. Особое внимание лекторы уделят правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав.

Онлайн-уроки будут проходить до 23 апреля, регистрация доступна на сайте.

В 2020 году участие в онлайн-уроках финансовой грамотности приняла четверть приморских школ. Старшеклассники прослушали 800 уроков, количество просмотров превысило 14 тысяч.