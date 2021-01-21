Простые симоронские ритуалы на позитивные перемены

Вадим Карасев

Симоронские ритуалы все чаще используют для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Простые, понятные и позитивные заговоры действительно программируют сознание на успех и помогают выбраться из неприятностей.

Каждый из симоронских ритуалов — это ключ к успеху, но пользоваться ими нужно правильно. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать с подготовки, а именно настроиться на позитив и не позволять себе грустить. Смелость, активность и доброжелательный настрой позволят найти выход из самого трудного положения, а отсутствие корысти и злобы станут магнитом для счастья.

Ритуал на разрешение сложных ситуаций

Для этого ритуала понадобится обыкновенная кастрюля с крышкой. На крышке пишут маркером или приклеивают бумажки с названиями: «Курс на успех», «Улица Свободы», «Беспроблемный переулок». Любые пришедшие на ум позитивные словосочетания будут уместными. После этого представляют себя за рулем автомобиля, поворачивают крышку, вслух произнося написанное, чтобы «выехать» из пробки, которая мешает привлечению позитивных перемен.

Ритуал на позитивные перемены

Связкой ключей звенят в кармане, проговаривая:

«Двери к счастью открываю, проблем больше не знаю».

После этого открывают двери, с улыбкой переступают через порог и произносят:

«Еще одна дверь открыта, проблемой меньше, счастья больше».

Ритуал на счастье

Любая дырка на одежде также может стать объектом внимания и ключом к позитивным переменам. Нужно взять подходящую по цвету нить, зашить дырку, приговаривая:

«Очередную проблему зашиваю, счастье в жизнь привлекаю».

Симоронский ритуал на позитивные события

Сделать так, чтобы каждый день происходило что-то хорошее, не составит труда. Для этого рисуют или вырезают готовое изображение золотой рыбки, кладут его в карман и проговаривают:

«Золотая рыбка безлимитная в кармане обитает, позитив притягивает, проблемы хвостом отбивает».

Для этих целей можно завести и аквариумную рыбку, каждый день загадывать ей свои желания или просить, чтобы она исполнила задумки.

Простой ритуал на деньги

Позитивные перемены для многих связаны с улучшением финансового состояния. Для этих целей подойдет несколько шерстинок или ус кота. Искомое помещают в кошелек, приговаривая:

«Как котик везде ходит, денежки находит, так и ко мне они придут, счастье принесут».