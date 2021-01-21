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Путин назначил Бабича замдиректора ФСВТС в звании генерал-майора

Путин назначил Бабича замдиректора ФСВТС в звании генерал-майора

Полковник Михаил Бабич, занимавший пост первого замглавы Минэкономразвития, назначен заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и повышен в звании. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», — говорится в документе.
«Присвоить Бабичу Михаилу Викторовичу воинское звание генерал-майора», — написано в другом документе.

Отмечается, что указы вступают в силу со дня их подписания — 20 января.

Михаилу Бабичу 51 год.

ИА Newstes добавляет, что источники в госструктурах не исключают, что новая должность может быть переходной и уже через полгода Бабич получит новое назначение.

Напомним, в задачи ФСВТС входит контроль за экспортом вооружений и лицензирование предприятий ВПК. Как отмечают эксперты, новая должность находится на стыке дипломатического, экономического и силового направлений, на которых ранее работал Михаил Бабич.

За время своей карьеры Михаил Бабич успел поработать депутатом Госдумы, полпредом президента в Приволжском федеральном округе. С 24 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года он занимал должность посла России в Белоруссии, после чего и перешел в Минэкономики, где ему было поручено курировать проблемы Союзного государства России и Белоруссии. По информации СМИ, на этом посту он занимался взаимодействием по экономическому направлению с властями Сирии, Венесуэлы и Ирака.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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