Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах

Вадим Карасев

Роскомнадзор обратился к социальной сети TikTok с требованием прекратить распространение противоправной информации для несовершеннолетних и удалить призывы к участию в протестах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор обратился ко всем соцсетям, информационным сайтам и СМИ с требованием предотвратить распространение противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия.