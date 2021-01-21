Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах

Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах

Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах

Роскомнадзор обратился к социальной сети TikTok с требованием прекратить распространение противоправной информации для несовершеннолетних и удалить призывы к участию в протестах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор обратился ко всем соцсетям, информационным сайтам и СМИ с требованием предотвратить распространение противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Twitter закблокировал аккаунт посольства Китая в США
Twitter закблокировал аккаунт посольства Китая в США
Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах
Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию
Аграновский прокомментировал арест Навального с личных позиций
Аграновский прокомментировал арест Навального с личных позиций
Гороскоп Павла Глобы на февраль 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на февраль 2021 года
Антонов надеется на новый этап отношений между Россией и США
Антонов надеется на новый этап отношений между Россией и США
Байден сразу после инаугурации отменил 5 указов Трампа
Байден сразу после инаугурации отменил 5 указов Трампа
В Москве проходит творческий онлайн-конкурс «Спорткомикс»
В Москве проходит творческий онлайн-конкурс «Спорткомикс»
Старшеклассники смогут принять участие в олимпиаде Пятигорского государственного университета
Старшеклассники смогут принять участие в олимпиаде Пятигорского
В школах Кировской области возродят систему наставников-старшеклассников
В школах Кировской области возродят систему
Более 4 тысяч школьников Кузбасса будут обучаться в мобильных «Кванториумах»
Более 4 тысяч школьников Кузбасса будут обучаться в мобильных
Цифровая образовательная среда усилит традиционную школу
Цифровая образовательная среда усилит традиционную школу
В Тамбовской области откроют школу с агроинженерным уклоном
В Тамбовской области откроют школу с агроинженерным уклоном

Топ на сегодня

Генеральное консульство России в Нью-Йорке лишили связи
Генеральное консульство России в Нью-Йорке лишили связи
Новые нулевые: что значит it-bag сегодня и почему еще не поздно купить новый "багет" и сумку-полумесяц
Новые нулевые: что значит it-bag сегодня и почему еще не поздно
Авторы серии видеоигр GTA запатентовали новую систему навигации ИИ-водителей
Авторы серии видеоигр GTA запатентовали новую систему навигации
СМИ: Трамп может создать новую партию
СМИ: Трамп может создать новую партию
Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории серии
Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории

Еще по теме

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от Instagram стереть непристойности с флагом России
РКН потребовал от Facebook удалить рисунок герба РФ со свастикой
Роскомнадзор заблокировал сайты с призывами к бойкоту выборов в Думу