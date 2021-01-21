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Rukami открывает набор во Всероссийскую школу региональных операторов фестивалей

Rukami открывает набор во Всероссийскую школу региональных операторов фестивалей

Проект Rukami Кружкового движения НТИ открывает набор на бесплатный онлайн-интенсив для желающих провести у себя в регионе фестиваль идей и технологий Rukami в 2021 году. Обучение состоится с 25 января по 7 февраля 2021 года.

Фестивали идей и технологий Rukami в 2021 году пройдут в 15 регионах России. Список городов-участников определится по итогам конкурсного отбора операторов в начале марта.

Участие во Всероссийской школе региональных операторов фестивалей позволит региональным командам качественно доработать свои проекты по организации и проведению фестивалей и подать заявку на конкурс. Выпускники школы получат сертификаты, гарантирующие дополнительные баллы в конкурсе по выбору региональных операторов фестивалей Rukami в 2021 году. 

Заявку на участие в школе можно подать до 8:00 (МСК) 25 января на сайте leader-id.ru

Участие в мероприятии бесплатное.

Подробную информацию о Всероссийской школе региональных операторов  фестивалей  можно получить на сайте leader-id.ru, а также у менеджера по работе с регионами Татьяны Играёвой ([email protected]).

Фестиваль Rukami утверждён Советом при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Проект направлен на привлечение внимания молодёжи и широкой аудитории к техническому творчеству, мейкерству, созданию собственных проектов в кружках.

Фестивали идей и технологий Rukami в 2020 году прошли в 15 городах: в Ростове-на-Дону, Якутске, Томске, Курске, Красноярске, Казани, Комсомольске-на-Амуре, Тамбове, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Белгороде, Великом Новгороде, Воронеже и Рязани. Их посетили свыше 70 тысяч человек.

# Общество
По материалам: edu.ru

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