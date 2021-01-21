Самые рукастые мужчины по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Далеко не все мужчины могут называться «рукастыми», то есть, способными что-то самостоятельно починить или сделать. Астрологи выделили несколько Знаков Зодиака, которые отличаются «золотыми руками».

Кто-то находится в поисках самых красивых мужчин, а кому-то важно то, как они умеют справляться с делами по дому. Хозяйственные мужчины нынче в дефиците, так что не упустите возможности ознакомиться с типичными представителями Знаков Зодиака, которых можно назвать людьми с золотыми руками.

Овен

Овны отличаются невероятной целеустремленностью и желанием быть лучшими, причем не только в своей области. Это мужчины с действительно золотыми руками. Они обожают что-то мастерить, что-то делать самостоятельно. Им это приносит удовлетворение, повышает их самооценку. Очень важным моментом является тот факт, что мужчины этого Знака обладают высокой обучаемостью. Они буквально схватывают все на лету.

Дева

У Дев много энтузиазма, но порой не хватает мотивации. Им нужен импульс. Например, если у них тяжело с деньгами, они могут взять на себя часть ремонта. Это те мужчины, которые при наличии денег и отсутствии времени никогда не будут делать что-то своими руками. Тем не менее они могут взяться за что-то новое, чтобы сэкономить либо просто ради галочки.

Весы

У Весов есть врожденный дар делать все идеально с первого раза. Да, на это может уходить много времени, но это не значит, что они никудышные мужчины. Наоборот, их старательность дает плоды и приятно удивляет противоположный пол. Весы никогда не останавливаются, пока не закончат начатое. Они искренне считают, что бросать затеянное ни в коем случае нельзя. Это выгодно отличает их от представителей многих других Знаков Зодиака.

Козерог

Козерогов отличает перфекционизм. Эти мужчины выполняют любую работу без сучка и без задоринки. Их педантизм иногда выводит из себя тех, с кем они работают, поэтому Козероги предпочитают действовать самостоятельно. Они не попросят о помощи никого и никогда. Козероги долго выбирают способ решения проблем, долго решаются на работу, но их результаты всегда одни из самых высоких. Это те мужчины, которые сначала досконально изучают материал, а потом приступают к практике.

Водолей

Водолеи выполняют работу немного небрежно, однако у них есть невероятное чутье. Еще они обожают новейшую технику, поэтому у них всегда найдется нужный инструмент для любых видов работ. Зачастую им мешает желание сделать все как можно быстрее, но иногда это очень полезно, когда список необходимых работ огромен.