"Сейчас понимаю, что была дурой": мать Дани Милохина раскрыла, почему отдала его в детдом

Вадим Карасев

Журналисты "Комсомольской правды" нашли под Оренбургом родную мать популярных тиктокеров Дани и Ильи Милохиных. Любовь Бережная откровенно рассказала, почему в свое время отказалась от сыновей.

Любовь Бережная проживает в крошечном поселке Тимашево с супругом, 14-летним сыном Степаном и 8-летней дочерью Лизой. По словам женщины, в 17 лет она познакомилась с отцом Дани и Ильи Милохиных Вячеславом, который к тому времени уже успел отсидеть за угон.



Родив от Вячеслава Даню и Илью, она выгнала увлекавшегося наркотиками и изменявшего ей возлюбленного. При этом с родителями Любовь Бережная также не смогла ужиться. "Это не жизнь была, а кошмар. Отчим очень строгий: тиран. Мы с мальчишками как мышки сидели в комнате и боялись даже голос подать. Потом я устроила их в детский сад, сама пошла работать в ресторан и переехала к своей подруге. Скажу честно, что она была алкоголичкой. Но я не пила ни тогда, ни сейчас. Что мне было делать? Я пыталась найти сыновьям нового папу. Было у меня две попытки, но ничего из этого не вышло. А их отец к тому времени во второй раз попал в тюрьму", — рассказала женщина.

Любовь Бережная поделилась с журналистами своими воспоминаниями о том дне, когда она приняла решение отказаться от 3-летнего Дани и 4-летнего Ильи.

Проснулась и поняла: я ничего сыновьям дать не могу. Угла своего нет, кормить их нечем. Возвращаться к родителям своим я не хотела тогда. Сейчас понимаю, что была дурой, но тогда было именно так. Меня с головой накрыла мысль, что Илюшке и Данилке без меня будет лучше. Я одела их, вызвала такси и поехала в социальную службу. Они плакали, Илья, он же старшенький, так смотрел в глаза с какой-то вселенской грустью. Но я в тот момент словно уже была мертва: ничто во мне не дрогнуло. Тогда я не хотела отказываться от них навсегда и написала заявление, мол, прошу временно присмотреть за детьми.

Однако женщина так и не забрала своих детей. Более того, Любовь Бережная ни разу их не навестила.

Как оказалось, почти сразу мать Дани и Ильи Милохиных познакомилась со своим будущим супругом Дмитрием. При этом женщина уверяет, что скучала по отданным в детдом детям.

Года три я точно каждую ночь ревела в подушку. Но жизнь продолжалась. Я тогда работала на рынке, помните эти товары: "все по 10 рублей". Дима там же работал грузчиком, так мы и познакомились. Он привел меня в квартиру своих родственников в Оренбурге, и я сразу там осталась. Месяца три мы спали на одной кровати, но близости не было. Я не доверяла тогда мужчинам, думала, что меня снова обманут. А потом он сделал мне предложение, мы поженились, родился Степа, потом Лиза. Я мужа всегда просила, мол, давай мальчишек моих заберем. А в ответ он просто молчал. Да и куда было забирать, мы сами жили в съемных квартирах.

На материнский капитал Любовь Бережная четыре года назад приобрела домик в Тимашево, однако не стала забирать сыновей, решив, что они уже повзрослели и в ней не нуждаются. Женщина работает в школе поваром, получая менее 14 тысяч рублей в месяц, а также поет в хоре для души. Узнав, что ее сыновья прославились, женщина не стала писать им в соцсети.

"Я боюсь, что они решат: нашлась мамаша и ей от нас только деньги нужны. Но это не так. Все, что мне нужно, это их прощение. Я на коленях его молить буду. Знаю, что не заслуживаю, но надеюсь, что когда-то мы будем вместе!" — заявила женщина.

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