"Сейчас понимаю, что была дурой": мать Дани Милохина раскрыла, почему отдала его в детдом
Журналисты "Комсомольской правды" нашли под Оренбургом родную мать популярных тиктокеров Дани и Ильи Милохиных. Любовь Бережная откровенно рассказала, почему в свое время отказалась от сыновей.
Любовь Бережная проживает в крошечном поселке Тимашево с супругом, 14-летним сыном Степаном и 8-летней дочерью Лизой. По словам женщины, в 17 лет она познакомилась с отцом Дани и Ильи Милохиных Вячеславом, который к тому времени уже успел отсидеть за угон.
Родив от Вячеслава Даню и Илью, она выгнала увлекавшегося наркотиками и изменявшего ей возлюбленного. При этом с родителями Любовь Бережная также не смогла ужиться. "Это не жизнь была, а кошмар. Отчим очень строгий: тиран. Мы с мальчишками как мышки сидели в комнате и боялись даже голос подать. Потом я устроила их в детский сад, сама пошла работать в ресторан и переехала к своей подруге. Скажу честно, что она была алкоголичкой. Но я не пила ни тогда, ни сейчас. Что мне было делать? Я пыталась найти сыновьям нового папу. Было у меня две попытки, но ничего из этого не вышло. А их отец к тому времени во второй раз попал в тюрьму", — рассказала женщина.
Любовь Бережная поделилась с журналистами своими воспоминаниями о том дне, когда она приняла решение отказаться от 3-летнего Дани и 4-летнего Ильи.
Однако женщина так и не забрала своих детей. Более того, Любовь Бережная ни разу их не навестила.
Как оказалось, почти сразу мать Дани и Ильи Милохиных познакомилась со своим будущим супругом Дмитрием. При этом женщина уверяет, что скучала по отданным в детдом детям.
На материнский капитал Любовь Бережная четыре года назад приобрела домик в Тимашево, однако не стала забирать сыновей, решив, что они уже повзрослели и в ней не нуждаются. Женщина работает в школе поваром, получая менее 14 тысяч рублей в месяц, а также поет в хоре для души. Узнав, что ее сыновья прославились, женщина не стала писать им в соцсети.
"Я боюсь, что они решат: нашлась мамаша и ей от нас только деньги нужны. Но это не так. Все, что мне нужно, это их прощение. Я на коленях его молить буду. Знаю, что не заслуживаю, но надеюсь, что когда-то мы будем вместе!" — заявила женщина.
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