"Сергей подмигнул мне — мол, присоединяйся": подруга любовницы Тарзана о его измене Королевой

Вадим Карасев

Скандал, возникший в прошлом году из-за измены Тарзана Наташе Королевой, вспыхнул с новой силой. Теперь объявилась вторая девушка, находившаяся в квартире со стриптизером и Анастасией Шульженко в злополучный вечер, сообщает "Комсомольская правда".

28-летняя Анастасия Шульженко осенью приняла участие в шоу Первого канала "На самом деле", в ходе которого было обнародовано видео с интимными забавами женщины и супруга Наташи Королевой. На кадрах можно увидеть, что парочка только что приняла душ и обнимает друг друга в обнаженном виде. По словам молодой любовницы Тарзана, она сделала это видео на память о романе со знаменитостью.

Певица Милана Миломанова призналась, что именно она и является автором скандального видео. "До меня дошли слухи, что дело о порнографии "шьют" лично мне. Каждый день звонят "доброжелатели" и говорят, что я буду сидеть. Я в ужасе, поэтому хочу рассказать, как все было на самом деле. Да, я действительно своими руками сняла то самое видео с голыми Сережей и Настей", — рассказала девушка.



Как утверждает Милана Миломанова, Анастасия Шульженко и Тарзан были в курсе того, что она их снимает.

"С самого начала все было Настиной идеей: она попросила меня поехать с ней в гости к Тарзану, чтобы помочь снять видео. Мол, сами они не смогут. Я, конечно, удивилась, но не придала этому значения. Подумала, мало ли у кого какие предпочтения, да и вообще, может, шутка такая", — рассказала певица.

В тот вечер девушки распивали алкогольные напитки, тогда как Тарзан ограничивался водой из кулера, заявила Милана.

"В какой-то момент они расположились на кровати в комнате Наташи Королевой, и я поняла: сейчас начнется интим. Вышла в другую комнату с балконом, где мы курили, чтобы им не мешать, играла в телефон. И вдруг появляется Настя: "Ну ты чего, подсними нас". Я достала телефон и, не вставая с дивана, сняла через открытую дверь, как они голые по очереди заходят в ванну. Сначала Настя, потом Сергей — он еще подмигнул мне, мол, присоединяйся. Это длилось всего несколько секунд! После я скинула Насте это короткое видео, и на этом моя роль закончилась", — заключила Миломанова.

После этого Милана дала страдавшей от безденежья Анастасии Шульженко контакты знакомых телевизионщиков, благодаря которым она получила деньги и славу.

В то же время Миломанова теперь боится, что получит судимость. "От отчаяния я даже записала Наташе голосовое сообщение — плакала, просила прощения, но она, конечно же, не ответила. Мне так стыдно, мы ведь с ней были знакомы, общались, я была вхожа в их семью", — призналась девушка.

Как писал NEWSTES, ранее расплакавшаяся Наташа Королева полностью разделась вместе с Тарзаном в клипе "Гори, гори".