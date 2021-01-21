Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Сергей подмигнул мне — мол, присоединяйся": подруга любовницы Тарзана о его измене Королевой

"Сергей подмигнул мне — мол, присоединяйся": подруга любовницы Тарзана о его измене Королевой

"Сергей подмигнул мне — мол, присоединяйся": подруга любовницы Тарзана о его измене Королевой

Скандал, возникший в прошлом году из-за измены Тарзана Наташе Королевой, вспыхнул с новой силой. Теперь объявилась вторая девушка, находившаяся в квартире со стриптизером и Анастасией Шульженко в злополучный вечер, сообщает "Комсомольская правда".

28-летняя Анастасия Шульженко осенью приняла участие в шоу Первого канала "На самом деле", в ходе которого было обнародовано видео с интимными забавами женщины и супруга Наташи Королевой. На кадрах можно увидеть, что парочка только что приняла душ и обнимает друг друга в обнаженном виде. По словам молодой любовницы Тарзана, она сделала это видео на память о романе со знаменитостью.

Певица Милана Миломанова призналась, что именно она и является автором скандального видео. "До меня дошли слухи, что дело о порнографии "шьют" лично мне. Каждый день звонят "доброжелатели" и говорят, что я буду сидеть. Я в ужасе, поэтому хочу рассказать, как все было на самом деле. Да, я действительно своими руками сняла то самое видео с голыми Сережей и Настей", — рассказала девушка.

Как утверждает Милана Миломанова, Анастасия Шульженко и Тарзан были в курсе того, что она их снимает.

"С самого начала все было Настиной идеей: она попросила меня поехать с ней в гости к Тарзану, чтобы помочь снять видео. Мол, сами они не смогут. Я, конечно, удивилась, но не придала этому значения. Подумала, мало ли у кого какие предпочтения, да и вообще, может, шутка такая", — рассказала певица.

В тот вечер девушки распивали алкогольные напитки, тогда как Тарзан ограничивался водой из кулера, заявила Милана.

"В какой-то момент они расположились на кровати в комнате Наташи Королевой, и я поняла: сейчас начнется интим. Вышла в другую комнату с балконом, где мы курили, чтобы им не мешать, играла в телефон. И вдруг появляется Настя: "Ну ты чего, подсними нас". Я достала телефон и, не вставая с дивана, сняла через открытую дверь, как они голые по очереди заходят в ванну. Сначала Настя, потом Сергей — он еще подмигнул мне, мол, присоединяйся. Это длилось всего несколько секунд! После я скинула Насте это короткое видео, и на этом моя роль закончилась", — заключила Миломанова.

После этого Милана дала страдавшей от безденежья Анастасии Шульженко контакты знакомых телевизионщиков, благодаря которым она получила деньги и славу.

В то же время Миломанова теперь боится, что получит судимость. "От отчаяния я даже записала Наташе голосовое сообщение — плакала, просила прощения, но она, конечно же, не ответила. Мне так стыдно, мы ведь с ней были знакомы, общались, я была вхожа в их семью", — призналась девушка.

Как писал NEWSTES, ранее расплакавшаяся Наташа Королева полностью разделась вместе с Тарзаном в клипе "Гори, гори".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Простые симоронские ритуалы на позитивные перемены
Простые симоронские ритуалы на позитивные перемены
Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Квир-дизайнер, символизм цвета и яркие аксессуары: разбираем главные образы с инаугурации Джо Байдена
Квир-дизайнер, символизм цвета и яркие аксессуары: разбираем главные
МВД России: Возможно раскачивание ситуации, как в Белоруссии и Киргизии
МВД России: Возможно раскачивание ситуации, как в Белоруссии
"Сергей подмигнул мне — мол, присоединяйся": подруга любовницы Тарзана о его измене Королевой
"Сергей подмигнул мне — мол, присоединяйся": подруга любовницы
Загадываем желания весь день 21 января 21 года 21 века
Загадываем желания весь день 21 января 21 года 21 века
Новый «Мир Юрского периода» объединит все фильмы франшизы
Новый «Мир Юрского периода» объединит все фильмы франшизы
Гормон мелатонин помогает при химиотерапии опухолей
Гормон мелатонин помогает при химиотерапии опухолей
Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из США
Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из США
Студенты создали видеоигру «Убей политиков из „Альтернативы для Германии“»
Студенты создали видеоигру «Убей политиков из „Альтернативы для
В Липецкой области создадут 27 центров «Точка роста»
В Липецкой области создадут 27 центров «Точка роста»
Советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями пройдут обучение в МДЦ «Артек»
Советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими

Топ на сегодня

Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает Насте Каменских оставаться в форме
Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает
"Главный лохотрон". В Кремле отреагировали на фильм о богатствах Путина
"Главный лохотрон". В Кремле отреагировали на фильм о богатствах
Движение на Запад: чем обернется для Грузии вступление в НАТО?
Движение на Запад: чем обернется для Грузии вступление в НАТО?
Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом вокруг его имени: "Она живет в кошмаре"
Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом
В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического университета начал работу агрокласс
В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического

Еще по теме

"Может быть "снимали" девочку": экс-подруга Тарзана о его экспериментах в постели с Королёвой
Имитация секса голого Тарзана с поклонницей произвела фурор на шоу в Волгодонске
Наташа Королева об измене мужа Тарзана: "Каждая семья проходит через кризис"
Бизнес Тарзана «умер»