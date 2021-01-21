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СМИ: Европарламент намерен потребовать остановки «Северного потока — 2»

СМИ: Европарламент намерен потребовать остановки «Северного потока — 2»

Европарламент хочет потребовать остановки строительства «Северного потока — 2» в связи с задержанием Алексея Навального. Об этом сообщил 20 января сайте журнал Der Spiegel со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект заявления.

Также евродепутаты намерены потребовать введения санкций «против персон, ответственных за его задержание». Речь может идти и о заморозке их активов и ограничении передвижения по ЕС, говорится в статье Der Spiegel. Ожидается, что документ может быть согласован уже 21 января четверг. Направить его предполагается в институты Европейского союза.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

В Германии неоднократно сообщали, что считают «Северный поток — 2» чисто экономическим проектом. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Американские экстерриториальные санкции в ФРГ не поддерживают.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу «Ив Роше», был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей на 30 суток, до 15 февраля.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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