Советники директоров помогут координировать воспитательную деятельность в школах

Анастасия Иванова

В эфире онлайн-программы «Образовательная среда» проректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Наталья Миловановарассказала об особенностях деятельности советников директоров школ.

Эта должность вводится с 1 марта в десяти пилотных регионах России, и Тюменская область вошла в их число.

«В нацпроекте «Образование» отмечается, что воспитание сегодня стало приоритетным направлением деятельности. В своей работе мы стараемся сделать акцент на развитии личности, на развитии самоуправления и детских общественных объединений на уровне школы, на муниципальном и региональном уровнях», – отмечает Наталья Милованова.

Она уточнила, что не следует создавать новые детские объединения, когда в стране есть уже эффективно действующие, такие как Российское движение школьников.

«Его программа соответствует стратегии воспитания, позволяет объединять интересные и полезные проекты», – уточнила эксперт.

Наталья Милованова напомнила, что функциональные обязанности советника директора будут включать в себя разные виды работы, акцент будет сделан на координации воспитательной работы.

«Мы не ставим дополнительных ограничений, это может быть человек любого возраста, главное, чтобы он был креативным, за которым пойдут дети», – заявила она.